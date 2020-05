Con industria automotriz regresarán 200 mil a trabajar en Guanajuato

Tras la confirmación a nivel federal de que la fabricación de equipo de transporte es considerada actividad esencial, en el estado de Guanajuato podrían regresar a trabajar al menos 200 mil personas que dependen de forma directa o indirecta de este sector.

Al menos 200 mil guanajuatenses dependen económicamente del sector automotriz. / Gobierno de Guanajuato.

Pese a que el Consejo de Salubridad General lo anunció el martes por la tarde, este miércoles durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se confirmó la apertura de operaciones para el sector automotriz el 18 de mayo. También se contempla que la minería y construcción se reactiven.

En el caso de Guanajuato la noticia impacta en al menos 110 mil empleos directos y 90 mil indirectos ligados al sector automotriz. En esta entidad y según el Clúster Automotriz del Estado de Guanajuato (Claugto) hay 130 empresas armadoras o proveedoras y otras cerca de 3 mil pequeñas empresas en la cadena de proveeduría.

Este anuncio se da después de que en Estados Unidos hiciera oficial que la mayoría de fabricantes reanudarán sus operaciones también el 18 de mayo. La sincronización de inicio de operaciones evitaría romper la cadena de suministros pues Guanajuato exporta el 87% de las autopartes y el 82% de los vehículos a Estados Unidos y Canadá.

José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León. / René Fúnez

Las afectaciones de la pandemia de Covid-19 en Guanajuato han ocasionado que al menos 24 mil personas pierdan sus empleos, según reportó José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

El representante empresarial señaló que la tercera parte de los empleos perdidos son reportados en León. Además, señaló que con la apertura de la industria automotriz se deben mantener los protocolos de sanidad en las armadoras, pero sobre todo en la cadena de suministros.

“Es prudente siempre y cuando se tome en cuenta la salud y la curva de contagios. Ninguna decisión puede estar por encima de la salud y yo supongo que eso se contempló (…) esta apertura debe ir acompañada de estrictos protocolos de sanidad en cada empresa y en cada proveedor, porque por ejemplo, abrir el sector automotriz no es sólo abrir las fábricas de autopartes, si no implica una actividad intensa de transporte, seguridad y limpieza. Si este reinicio no se hace con la responsabilidad requerida pues la verdad será una decisión equivocada”, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León.

Al anuncio de reapertura también reaccionaron alcaldes del corredor industrial. El edil de León, Héctor López Santillana, dijo que se mantendrán atentos a las disposiciones sanitarias que se den por parte de la Secretaría de Salud de Guanajuato para diseñar protocolos de apertura locales.

“Como ya lo he manifestado en diversas reuniones, el Gobierno Municipal de León está diseñando protocolos para cuando se señalen las fechas y las formas para esta reapertura”, informó en un mensaje vía Twitter.

Ante el anuncio del Gobierno Federal sobre el Plan de la Reapertura del País, estamos atentos a las disposiciones que determine la @SaludGuanajuato. — Héctor López S. (@hlsantillana) May 13, 2020

El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, aseguró que una vez que abran las armadoras en ese municipio, la autoridad municipal supervisará que las medidas sanitarias sean acatadas.

“Tenemos entendido que partir del lunes las armadoras que están en Irapuato y el Estado reactivan sus trabajos con una serie de medidas que estaríamos revisando tanto por el sector salud del Estado como por parte de nosotros mismos”, declaró el alcalde en una videoconferencia.

Pese a las peticiones constantes del sector calzado de ser incluidos entre las industrias esenciales, no fue así. Sin embargo, en un comunicado, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) se dijo que entendía las medidas federales y que acatarían la disposición pero adelantaron que las empresas que fabrican calzado médico o forman parte de las cadenas de suministros para industrias esenciales seguirán operando.

“Sabemos por parte de la Dra. Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía, que todas aquellas empresas que producen insumos y bienes relacionados a la salud, incluidos insumos como: calzado para enfermeros, médicos, personal de intendencia, etc. pueden operar sin ningún problema”, se explicó en un comunicado.