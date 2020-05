Analizan reforma para el acceso legal al aborto en Guanajuato

La primera mesa de trabajo entre diputados locales y colectivos a favor de la despenalización del aborto en Guanajuato se realizó este miércoles. A través de videoconferencia, representes de varias organizaciones argumentaron la necesidad de aprobar la reforma para abonar a “una deuda histórica con los derechos de las mujeres”.

Sofía Garduño, integrante de Fondo María. / Congreso de Guanajuato.

En la exposición de argumentos, Sofía Garduño, integrante de Fondo María, destacó que el estado de Guanajuato es una de las entidades de donde más viajan mujeres a Ciudad de México para acceder al aborto legal ante la prohibición que existe en la entidad.

Según cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Guanajuato ocupa la décima posición de los estados de origen de mujeres que han atendido en el programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de abril de 2007 a septiembre de 2019. Un total de 441 mujeres guanajuatenses han accedido al aborto en la capital del país.

“Desde Fondo María también hemos apoyado para tener acceso a aborto seguro a 353 mujeres de Guanajuato”, informó Sofía Garduño.

Estadísticas del Programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de Ciudad de México. / Secretaría de Salud de Guanajuato

Estados de mayor procedencia de mujeres que viajan a Ciudad de México para acceder al aborto legal:

CDMX 150, 737 Estado de México 57, 564 Puebla 1,349 Hidalgo 1,180 Morelos 832 Jalisco 616 Querétaro 593 Veracruz 511 Michoacán 497 Guanajuato 441

Verónica Cruz Sánchez, colectivo Las Libres.

En la mesa de trabajo también intervino la representante de las Libres, Verónica Cruz Sánchez, quien destacó que la iniciativa contiene errores pues no bsuca eliminar al aborto como un delito, sino sólo eliminar las causales.

Durante su exposición señaló que en el estado no hay ninguna mujer en prisión por el delito de aborto, pues para el ministerio público no es posible determinar si se trató de un hecho inducido o espontáneo.

“Les guste o no le guste a ustedes legisladores, ni la ideología de ustedes, ni la ideología de nosotras van a imperar, la realidad se va a imponer y eso no lo para nadie, las mujeres hoy lo sabemos, el movimiento feminista a nivel nacional estamos construyendo esta política no estatal de las mujeres, para acceder, acompañar, crear redes de solidaridad y la gran mayoría de las mujeres va acceder a aborto seguros a pesar de ustedes, con ustedes, sin ustedes, con ley, sin ley”, subrayó al cierre de su intervención.

En la plataforma digital Change la campaña en favor de la despenalización del aborto ya rebasa las 13 mil firmas a favor.

Según información pública de la Fiscalía General del Estado (FGE) del 1 de enero del 2012 al 30 de noviembre del 2019, en Guanajuato se han iniciado 228 indagatorias por el delito de aborto. No se precisa ninguna judicialización de las carpetas de investigación.

Este viernes 22 de mayo los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública se reunirán con grupos en contra de la despenalización del aborto.