En pico histórico de contagios, en Guanajuato reanudan operaciones

El estado de Guanajuato registró este jueves su pico histórico más alto de contagios de Covid-19 en un solo día, un total de 87. La entidad ya cumula mil 149 personas con coronavirus, de ellas, han muerto 94 y 378 se han recuperado.

En el informe diario de la Secretaría de Salud de la entidad se detalló que del total de casos de este jueves, 43 corresponden al municipio de León que también es su pico más alto desde los primeros casos registrados el 16 de marzo. Los casos que se concentran en la zona urbana ya suman 360 personas infectadas.

Pese a que la propia Secretaría de Salud de Guanajuato ha informado que el estado atraviesa por sus semanas críticas y se tiene previsto que el día 13 de junio sea el día más elevado de la curva de contagios, varios sectores han comenzado a operar o anunciaron que la próxima semana iniciarán labores.

En la ciudad de León este martes comenzaron a abrir sus puertas restaurantes. En una primera etapa están dando servicio al menos 74 restaurantes. Según la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Guanajuato (Canirac) los establecimientos acatarán medidas como sólo permitir el 30% del aforo y separación de mesas dos metros, entre otras.

Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud de Guanajuato. / Secretaría de Salud de Guanajuato

El sector calzado también anuncio el inicio de operaciones de varias empresas el próximo lunes. La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg) informó que de sus agremiados, al menos 720 ya recibieron el documento de protocolos sanitarios. Adelantaron que el lunes iniciarán labores las empresas que ya han sido capacitadas y para el 1 de junio comenzarían a operar en su mayoría.

Otros sectores que comenzarán operaciones serán los anunciados por el gobierno federal: constructor, automotriz y minero.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato (SSG), señaló que no se han dado indicaciones para que los restaurantes en la entidad comiencen a abrir. Sin embargo, dijo que no quieren “confrontarse” y no se prevén sanciones pero invitó a seguir protocolos para evitar contagios.

“No hemos dicho que los restaurantes pueden abrir, tiene que ser por etapas y ha sido comunicado en otras ocasiones, no queremos confrontarnos con nadie, manifestamos ese ofrecimiento de capacitación”, señaló.

"Vamos a tardar más en salir de cuarentena”: Diego Sinhue

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, declaró que la entidad demorará para salir de la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reveló que ya se trabaja con los empresarios del estado para que se adquieran pruebas rápidas. / Gobierno de Guanajuato

En el seminario virtual, “Hacia un nuevo sistema de Salud en México”, que mantuvo con otros panistas a nivel nacional y especialistas en salubridad, Rodríguez Vallejo también adelantó que su gobierno está en pláticas con el sector empresarial para la adquisición de pruebas rápidas de detección de coronavirus.

“Esto nos ha permitido aplanar la curva y tener mejor atención, pero el sentido contrario o el lado no tan positivo de aplanar la curva es que se te alarga la cuarentena. Es decir, vamos a tardar más tiempo en salir de esta cuarentena (…) estamos generando una gran vinculación con las empresas. Ya estamos trabajando para que compren pruebas rápidas, de las tres autorizadas por el gobierno federal”, declaró en el seminario

Rodríguez Vallejo también detalló que la entidad presentará su pico de contagios para el 15 de junio. Además, reconoció que ha sido difícil frenar la movilidad social en los municipios.

“La gente hoy en día es cada vez más difícil mantenerlos en casa, se desesperan más. Estamos tomando acciones nuevamente con los municipios para con el convencimiento para llegar a la razón de la gente para que entiendan que si yo me cuido, cuido a los guanajuatenses”, señaló.