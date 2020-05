"Covid-graduación" en León, alumnos del Lux festejan fin de curso

Alumnos del sexto semestre de bachillerato del Instituto Lux en León celebraron su graduación frente al colegio sin importar medidas de sanidad por la pandemia de Covid-19.

En videos difundidos en redes sociales, se aprecia cómo los jóvenes celebran frente a las instalaciones de la institución educativa. En algunas camionetas se observan "albercas" improvisadas.

Hasta el lugar llegaron algunas unidades de la Secretaría de Seguridad Pública de León pero no se reportó ningún detenido.

Acá más imágenes cortesía de #CovidiotasLeón del festejo que hicieron alumnos en el @InstitutoLux_ . 👨🏿‍⚕️👨🏿‍⚕️👨🏿‍⚕️

👨🏿‍⚕️⚰👨🏿‍⚕️

👨🏿‍⚕️👨🏿‍⚕️👨🏿‍⚕️ pic.twitter.com/lCFdRz9Wg9 — Fernando Velázquez (@FernandoV_mx) May 27, 2020

Luego de la viralización de los videos en redes sociales, el Instituto Lux emitió un comunicado donde señaló que las celebraciones fueron ajenas a la institución.

El alcalde de León, Héctor López Santillana, hizo un llamado a los padres de familia a ser responsables y no realizar "seudo celebraciones".

"Me manifiesta el rector que a pesar de los esfuerzos de las autoridades educativas de ofrecerles alternativas respetuosas no lo lograron (…) me manifiesta el rector la preocupación porque hubieron padres de familia llevando directamente a los los jóvenes a la puerta del instituto. Mandamos las unidades para intervenir y algunos lo acataron, otros no.

El alcalde señaló que por la cantidad de jóvenes no fue posible intervenir de forma más directa a través de las fuerzas de seguridad pública.

"Si el día de mañana, ojalá no, pero si resulta un infectado en este tipo de comportamientos, que cada quien asuma su responsabilidad.