Autoridades dejan al margen a familias de desaparecidos: activistas

Familias de personas desaparecidas denunciaron que autoridades estatales y federales las dejaron al margen de las diligencias de búsqueda de cuerpos en una presunta fosa clandestina encontrada en la comunidad Cupuato, justo en los límites de Uriangato y Yuriria.

El activista señaló que las interferencias por parte de la Fiscalía General del Estado continúan. / El País

Los colectivos ‘A tu encuentro’ y ‘Sembrando Comunidad’ emitieron un comunicado en el que informaron que nunca fueron convocados pese a que era uno de los acuerdos con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda.

José Gutiérrez, representante de los colectivos, detalló que tras enterarse de la diligencia acudieron a Uriangato para poder participar, sin embargo, el acceso les fue negado.

“No queríamos que se movieran todas las mamas por el tema del gasto y la contingencia. Fuimos una comisión de cuatro personas pero el ejército no nos dejó pasar, no nos dejaron observar y mucho menos ser partícipes”, explicó el activista.

Desde los colectivos lamentamos que @gobiernogto y @GobiernoMX sigan sin considerar la participación de las familias de personas desaparecidas, sobre todo después de haber ofrecido nuestras manos para apoyar en repetidas ocasiones#SinLasFamiliasNo#HastaEncontrarles pic.twitter.com/xH4dLQrZP2 — Sembrando Comunidad (@SembrandoComun1) May 28, 2020

La existencia de posibles restos humanos en esa zona fue confirmada por la propia Fiscalía General del Estado desde el 5 de mayo cuando informó que ubicaron “piedras acumuladas a un metro del nivel del suelo, pedazos de cuerdas, y fragmentos de huesos”.

Tras las denuncias de las familias de los desparecidos, la FGE emitió un comunicado en que aseguraron que la búsqueda se realizó en apego a “la ley y los protocolos de búsqueda de personas”. También dieron más detalles de los hallazgos.

“Personal de servicios periciales fijó varios fragmentos óseos en estado de calcinación, siendo embalados y llevados a los laboratorios para su estudio. Asimismo, se encontraron otros indicios que serán fundamentales en la investigación”, informó la FGE

#FGEInforma En la Fiscalía General del Estado prevalece el principio a la verdad y los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas que permitan esclarecer los hechos. #Infórmate 👇🧐 pic.twitter.com/MjqTpJ30Se — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) May 28, 2020

Para José Gutiérrez, las acciones de búsqueda de desparecidos en Guanajuato están incompletas pues pese a las mesas de trabajo que se han mantenido siguen sin ser convocadas las familias.

“Queremos que entiendan que no se reunieron todos porque no estuvieron los colectivos. Quieren pensar que los colectivos van a desaparecer pero hasta que no encontremos a todos los desaparecidos y no tengan justicia aquí vamos a estar”, reprochó José Gutiérrez.

El activista informo que de febrero a la fecha han localizado los cuerpos de 10 personas desaparecidas, la mayoría de ellos en el Semefo de Irapuato. Otros cinco cuerpos siguen bajo análisis de adn para confirmar la identidad.

Estos colectivos acompañan a más de 200 familias en la búsqueda de 130 personas desaparecidas.