Ciceg anuncia cierre definitivo de 25 empresas zapateras

Por afectaciones económicas, encarecimiento de precios, falta de ventas y solvencia; 25 empresas zapateras de las 850 adheridas a la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (Ciceg) han cerrado de forma definitiva.

Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la CANAICAL y CICEG. / René Fúnez

Así lo dio a conocer la Ciceg durante su informe semanal sobre las afectaciones que registra el sector cuero calzado en Guanajuato.

Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la Ciceg, precisó que las afectaciones se detectaron luego de una encuesta aplicada a 107 empresas de sus agremiados.

“En base a los que estuvieron contestando vemos que sí es una muestra bastante heterogénea, yo considero que el 3% de nuestros afiliados ya no va a volver a abrir”, comentó Gómez Tamez.

También se detalló que el 81% de las empresas reportaron que tuvieron que despedir su personal hasta en un 40%, que en números brutos serían 12 mil empleos perdidos.

Las afectaciones económicas ascenderían a 9 mil millones de pesos; 4 mil 500 millones en abril y una cantidad similar al cierre de mayo.

Por su parte, Luis Gerardo González García, presidente de la Ciceg, señaló que el escenario sigue siendo complicado para el sector zapatero.

“Hay poco trabajo, y como lo vemos, nos damos cuenta que la situación económica no se ha reactivado para que la plantas sigan trabajando, el problema es complicado (…) hay algunos fabricantes que no nos respondieron que podría crecer el número de los que no regresarían”, declaró.