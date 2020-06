Se unen voces contra AMLO en el Congreso de Guanajuato

Con 30 votos a favor y cinco en contra, el Congreso de Guanajuato generó un punto de acuerdo para exhortar al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que transparente y haga público el destino del préstamo solicitado al Banco Mundial por mil millones de dólares en el proyecto P172863 aprobado el 19 de mayo de 2020.

Durante la discusión del punto de acuerdo, la diputada de Morena María Magdalena Rosales Cruz, señaló que se trata de una solicitud inmoral. La legisladora argumentó que a administraciones anteriores no se les pidieron cuentas y que “sólo se trata de golpeteo político”.

Uber Eats sigue sumando grandes invitados a cenar: Diego Boneta y Martha Higareda No te quedes sin cenar y mejor descarga la aplicación Uber Eats, en la cual podrás encontrar más de 25 mil restaurantes para que ordenes lo que más se te antoje

A esta declaración respondió la diputada panista Alejandra Gutiérrez, señaló que la federación no establecido claramente el uso que se le dará al recurso de la nueva deuda pública.

Alejandra Gutiérrez, diputada del PAN en Guanajuato. / Congreso de Guanajuato.

“Inmoral es quererle mentir a los mexicanos, inmoral es ocultar información. Se me hace muy delicado que nos quieran venir a decir que esta administración no iba a pedir deuda, la inmoralidad estriba de que a los mexicanos nos quieran ver la cara”, respondió la panista.

El también morenista, Ernesto Prieto, acusó a la bancada del PAN de ser incongruentes pues el 21 de mayo se presentó un punto de acuerdo para que el Gobierno del Estado que transparentara los recursos públicos destinados a COVID19 y no lo aprobaron.

La bancada blaquiazul y del PRI, señalaron que el punto de acuerdo se generó por la preocupación de que el endeudamiento genere un deterioro en las finanzas del país.

La legisladora Lorena Alfaro indicó que de acuerdo a información pública del Gobierno de la República, desde que entró en funciones la presente administración federal en 2018, se ha incrementado la deuda federal en un 21% aproximadamente.

Detalló que en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, en el artículo 2, se aprobaron montos de endeudamiento neto interno hasta por 532 mil millones de pesos y externo de hasta 5 mil 300 millones de dólares.

“¿Dónde está la política de cero endeudamiento del actual gobierno? La respuesta es simple: ésta no existe y nunca existió. Y con ello queda claro que: el no mentir, el no engañar, se quedó solo en el discurso”, finalizó.

El punto de acuerdo fue aprobado con 30 votos a favor del PAN, PRU y PV.