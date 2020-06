Madres de niños con cáncer reclaman a la federación falta de quimioterapias en León

Madres y padres de niños con cáncer denunciaron el desabasto de quimioterapias en clínicas del IMSS y marcharon este miércoles en la ciudad de León para exigir al gobierno federal que los medicamentos sean asegurados para los menores.

Un contingente que separaba los 30 manifestantes marcó desde el Arco de la Calzada hasta la Plaza Principal. Frente al edificio de presidencia municipal, solicitaron que el alcalde de León, Héctor López Santillana, les recibiera para solicitar apoyo.

“¿Qué opción hay aparte de la esperanza. Tenemos 2 opciones medicamente y emocionalmente: rendirse o luchar. Sigo luchando pero… ¿Y mis medicamentos?”, se leía en algunas pancartas.

El gobierno municipal se comprometió a buscar una forma de apoyar a las familias. / René Fúnez

Tras varios minutos de gritar consignas y levantar pancartas de denuncia, personal del gobierno municipal recibió a dos representantes, quienes entregaron un documento para el alcalde.

Entre las madres que se manifestaron estaba María Reyna, madre de un pequeño de 10 años que desde hace 3 años y 6 meses está en tratamiento para vender al cáncer. María reconoce que el trato por parte del personal médico ha sido bueno, pero los medicamentos no son surtidos.

“Venimos en su mayoría del IMSS T48 (…) estamos preocupadas, sabemos que si ellos no atienden a los niños en tiempo y forma pueden tener una recaída y las recaídas son fatales. Los pueden llevar a la muerte”, señala María.

Situación similar es la de Joselyn Infante, su hijo de 8 años tiene leucemia aguda y desde hace tres semanas no ha recibido sus quimioterapias por que no hay abasto.

“Mi niño se levantó mucho con las quimioterapias. A mí niño no me lo contaban. Me habían dicho que mi hijo no iba a vivir, que se lo entregara Dios (…) ellos luchan por estar vivos, pero el presidente no voltea a verlos”, declaró Joselyn.

La manifestantes hicieron pública una carta dirigida a Zoé Robledo, director general del IMSS y al Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado del IMSS en Guanajuato. En ella, hacen un llamado a que se resuelva el desabasto de medicamentos.

“Estamos en una carrera contra el tiempo, luchando contra enfermedad que no da prórrogas ni desaparecerá espontáneamente. Nuestras hijas e hijos literalmente tienen su vida en juego a falta de tratamiento”, señala la misiva.