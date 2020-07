Irapuatenses se manifiestan por violencia y masacre en anexo

Pese a amenazas en mensajes en redes sociales a quienes participaran, habitantes de Irapuato, familiares de las 27 víctimas mortales del ataque al anexo en la comunidad de Arandas; así como de otros hechos delictivos, se manifestaron por la violencia en el municipio.

Una decena de personas protestaron en el Parque Irekua de Irapuato para pedir estrategias de seguridad que pongan un freno a la violencia en ese municipio. Los manifestantes señalaron que acudieron con los rostros cubiertos para evitar algún tipo de represalia.

“Hubo unos mensajes que no se supo quien los mandó que decían que iban a atentar con las personas que protestaran (…) por eso la gente no vino, por eso somos tan pocos aquí (…) esta marcha es por estos jóvenes y es por toda la gente que se ha visto afectada por el crimen, no sólo por los días pasado pero ha habido muchos homicidios, robos, atentados.”, señaló una de las asistentes.

En la protesta también estuvieron presentes familiares de Carlos Alberto Bernal, catedrático de la Universidad de Guanajuato, que fue asesinado el pasado 25 de junio. Ahí denunciaron que tras el homicidio de su familiar, también hubo robo de sus pertenencias, exigieron a la Fiscalía que los hechos se esclarecieran pues no han recibido información del caso.

“Yo quiero saber si las personas que mataron a mi hermano tuvieron el tiempo y el descaro de llevarse sus cosas personales o quiénes se los llevaron. Falta la cartera, el teléfono, el reloj; la camioneta estaba totalmente revuelta, yo necesito saber si hubo un doble delito o fueron los mismos que lo mataron (…) no voy a descansar hasta que me den una respuesta”, declaró una de las familiares de Carlos Alberto Bernal.

Al lugar de la protesta llegó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, que aseguró se reuniría con familiares de las víctimas. Además, precisó que ya se están revisando los 47 anexos que tienen detectados en Irapuato y tendrán un plazo de gracia de 15 días para comenzar a regularizarse.

“Se está haciendo una revisión y tendrán un plazo para que puedan regularizarse (…) se está trabajando con la Secretaría de Salud, Desarrollo Urbano y Protección Civil y si no me equivoco tienen 15 días (para regularizarse)”, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala.