Guanajuato supera las mil muertes por Covid-19

Este lunes la Secretaría de Salud de Guanajuato reportó la muerte de 17 personas a causa del Covid-19, con lo que la entidad llegó a los mil 7 decesos por el nuevo coronavirus.

De las 17 muertes reportadas, cuatro ocurrieron en Irapuato, tres en León, al igual que en Silao. En Comonfort, Celaya, Guanajuato, Romita, San Luis de la Paz, Valle de Santiago y Victoria se reportó un fallecimiento.

En el municipio de León han ocurrido más de una tercera parte de las muertes con 385 decesos, lo que representa el 38.2% del total. Otros municipios donde se concentran las muertes son Celaya con 114 personas fallecidas, Irapuato con 92, Silao con 85 y Salamanca con 47.

“Hemos hechos muchas acciones para cuidar la salud de los guanajuatenses, no hemos escatimado para atender a todos de la mejor manera, pero necesitamos de tu colaboración (…) por favor te pido que nos apoyes en este sentido y te invito que te sumes a esta promoción de forma saludable para evitar más contagios”, señaló Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato.

Díaz Martínez estimó que cien de cada mil fallecimientos a causa del Covid-19 no padecían de alguna comorbilidad o pertenecían a algún grupo vulnerable.

“Pero es asombroso prácticamente uno de cada diez, no tenía ninguna comorbilidad conocida. Si ahora hablamos de casi cien eran sanos y murieron. Eso debe de preocuparnos y muchísimo”, señaló el funcionario estatal.

Guanajuato también llegó a los 17 mil 15 casos confirmados de Covid-19, esto tras un incremento de 443 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Del acumulado estatal, 8 mil 677 personas se han recuperado, mil 17 han muerto y se tienen identificados 7 mil 331 casos activos, es decir, presentaron síntomas en los últimos 14 días.

Los hospitalizados son 725, entre los que están 84 intubados, 568 graves y 72 personas se reportan como estables.









Sanciones no son “una medida exagerada ni autoritaria”: alcalde de León

El alcalde de León, Héctor López Santillana, señaló que las multas por hasta 8 mil 688 pesos o 36 horas de arresto para quien no use cubrebocas no son “una medida exagerada ni autoritaria” si no una acción que busca frenar la alza de contagios.

Ante el incremento de contagios en León y que suman 6 mil 899 y 385 muertes, el edil panista señaló que de cumplirse el uso del cubrebocas “en 60 días podríamos está acabando con esta pandemia que estamos padeciendo”.

“No es la parte recaudatoria, ni la punitiva la que nos interesa, es la parte de la conciencia y los expertos los han dichos así, si logramos que la población use el cubrebocas, en 60 días podríamos está acabando con esta pandemia que estamos padeciendo todos los leoneses”, declaró el alcalde.

López Santillana precisó que serán los jueces cívicos quienes determinen el castigó que se les aplicará a las personas que no porten cubrebocas. Los sanciones podrán ser apeladas y se planteó al arresto como última opción.