Eventos masivos en Guanajuato poco probables en lo que resta de 2020

El aumento de contagios y muertes por Covid-19 en Guanajuato podrían frenar eventos masivos por lo que resta del 2020, entre ellos la realización del Festival Internacional del Globo o encuentros deportivos.

Para el infectólogo y director del Hospital Regional de Alta especialidad del Bajío, Juan Luis Mosqueda, señaló que a pesar de las pérdidas económicas se puedan tener, no son recomendables eventos donde se reúnan cantidades importantes de personas.

El especialista que encabeza el combate al Covid-19 desde el HRAEB reconoció que en el caso del Festival Internacional Cervantino se hayan optado por otro formato.

“Yo soy de la postura de que hay que hacernos a la idea de que no tendremos eventos masivos este año. Me pareció muy adecuado que cancelaran el Festival Internacional Cervantino, entiendo de verdad todo lo que eso implica en cultura y todo lo demás que participa (…) no percibo viable un Festival Internacional del Globo, un partido de fútbol lleno, yo creo que hay que hacernos a la idea de que esas cosas de acumulación grandes de personas no van a ser viables por lo pronto", señaló el infectólogo.

En tanto a la intención de la Industria de Reservaciones y Servicios de Alimentos A.C (Irysa Bajío) de comenzar a realizar eventos sociales a partir de agosto, el especialista refirió que todo dependerá de los protocolos sanitarios y que estos espacios estén ventilados.

“Yo creo que hay cosas como eso que no necesariamente se tiene que prohibir pero se tiene que regular muy bien. No es lo mismo 20 personas en un salón muy cerrado que esas 20 personas reunidas en un área abierta y ventilada. Lo importante es establecer los protocolos y que queden claros para todos”, comentó Juan Luis Mosqueda.

Según cifras de las Dirección de Hospitalidad y Turismo de León, 47 eventos se han cancelado, lo que representa el 21% del total de eventos que se realizarían en el municipio.

Otros 25 eventos, el 11% del total, fueron pospuestos para 2021 y 2022. Hay otros 22 eventos, el 10%, aún están pendientes de confirmar fecha.

El 42% de los eventos en León para este 2020 han sido cancelados, pospuestos o están pendientes de fecha. / Dirección de Hospitalidad y Turismo de León

Ocupación hotelera suma un 20% ante un FIG incierto

Juan Pablo Rocha Moreno, presidente Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, señaló que las reservaciones del 13 al 16 de noviembre, fecha en que se podría realizar el Festival Internacional del Globo, son del 20%.

El FIG sigue sin definir si se realizará o será cancelado este año. / Cuartoscuro

El representante hotelero señaló que la baja en las reservas se debe a que aún no hay una postura oficial sobre si se realizará o no el festival, que cada año atrae a más de 500 mil visitantes a la ciudad generando una ocupación del 1005 y una derrama superior a los 500 millones de pesos.

“Hay muy pocas porque en este momento no hay confirmación tanto de cancelación como de realización del evento, entonces en la medida que el flujo de información vaya surgiendo evidentemente es como estará subiendo o bajando el tráfico de reservaciones. Hasta este momento tenemos la información de que sí se realiza pero también estamos expectantes de recibir noticias del comité organizador. Es un porcentaje muy bajo como del 20%”, detalló.

Rocha Moreno señaló que las afectaciones por la pandemia continúan pegando a los hoteleros de León pues la ocupación actual no ha subido del 8%, además, dos hoteles tuvieron que cerrar de forma definitiva.