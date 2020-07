Denuncian a policías de León por agresiones y detención de enfermero

Personal médico del Hospital Pediátrico de León y familiares denunciaron la detención arbitraria y golpes de elementos de la Policía de León en contra de su compañero enfermero Michelle García.

Según el testimonio de su hermano Arturo, cerca de la 01:30 de la madrugada un vehículo particular escoltado por varias patrullas llegó al hospital. Trasladaban a un hombre de aproximadamente 36 años de edad, que al ser revisado por Michelle, ya no contaba con signos vitales. De acuerdo a esta versión, los civiles y policías comenzaron a agredir al enfermero verbal y físicamente.

“Ellos no podían hacer nada es un hospital Pediátrico es para niños y no para adultos. Y se le dio el servicio pero no tenía signos la persona”, indicó.

Tras el altercado, Michelle fue detenido por al menos diez policías que a bordo de las unidades 543, 627, 614 y 564; quienes lo trasladaron en la caja de la primera pese a la lluvia.

Una enfermera que estuvo presente durante la gresca, señaló que luego de que se les informó que el paciente no contaba con signos vitales, tanto familiares como policías comenzaron con la agresión. Los cuerpos de seguridad también habrían amenazado al personal médico que ahí se encontraba.

“Se pusieron muy agresivos y mis compañeros se asustaron (…) empezaron amenazar a los compañeros de que no empezáramos a grabar (…) nos dijeron que no nos metiéramos, que no publicáramos nada porque así nos iba a ir”, señaló la enfermera en entrevista para Publimetro.

La Secretaría de Seguridad Pública de León (SPPL) emitió un comunicado en el que aseguró que la detención de Michelle García se dio luego de que éste insultara a los policías. Dicha versión es desmentida por testigos.

“No, de hecho en el área de admisión hay cámaras y no se observa una agresión de parte de mi compañero. Cuando él les dijo que no tenía signos vitales se pusieron muy agresivos. No sé si se pusieron muy agresivos para deslindarse del fallecimiento de esa personas”, aseguró la enfermera que optó por el anonimato.

Enfermeros exigen justicia para Michelle

Más de una decena de enfermeros y enfermeras se manifestaron afuera del Hospital Pediátrico de León para exigir la liberación de Michelle y un alto a los abusos de autoridad.

Con pancartas en mano y pasadas las 13:00 horas se plantaron frente al Hospital y pidieron seguridad para sus centros de trabajo.

“Justicia para Michelle y Ulises (…) ¿Y a mí quién me cuida? (…) Ustedes necesitan de nosotros y nosotros de ustedes, ¿por qué nos lastiman?”, señalan en las pancartas.



















Inician investigaciones

Por la detención irregular de Michelle García y las presuntas amenazas, se inició la investigación 277/20-POL, por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría del Ayuntamiento

La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato también ya investiga los hechos e inició el Expediente de Queja 88/2020-A

“La PDHEG inició el Expediente de Queja 88/2020-A y se solicitará informes a la Secretaría de Seguridad Pública de León así como a la Dirección del Hospital Pediátrico”, se informó.

