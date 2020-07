Regreso a clases en Guanajuato sería virtual, adelanta SEG

Con el aumento exponencial de contagios de Covid-19 en Guanajuato el nuevo ciclo escolar podría iniciar de forma virtual, así lo señaló Yoloxochitl Bustamante Diez, Secretaria de Educación de Guanajuato.

Durante su participación en un foro digital de El Financiero, Bustamante Diez, no es viable volver a tener alumnos en las aulas en un plazo cercano.

“El regreso a las escuelas aunque fuera en modalidad mixta me parece que todavía no es posible, esto nos llevará a que si queremos realizar actividades con los estudiantes y no posponer la actividad escolar y de aprendizaje, tendremos que regresar en una modalidad nuevamente a distancia con todos los problemas de la inequidad que afectan para que esta sea exitosa”, adelantó la titular de Educación de Guanajuato.

Guanajuato regresa a clases el 10 de agosto Del 3 al 7 de agosto se realizará la limpieza de los edificios escolares y zonas aledañas.

La funcionaria estatal señaló que se esperaba poder contar con la presencia del alumnado para poder analizar el aprendizaje durante el pasado ciclo escolar, sin embargo, “el bajo control” de la pandemia lo hace complicado.

“Lo mejor sería regresar a las escuelas, desafortunadamente el bajo control que se ha podido ejercer en la pandemia no lo permite, estamos todavía en la mayoría de los estados con curvas crecientes y con la aparición de muertos más allá de cualquier país. Tendremos que hacer nuestros mayores esfuerzos”, explicó.