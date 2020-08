Pierden 10 mil alumnos escuelas particulares de Guanajuato

La crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 ha impactado en el sector educativo, siendo el privado el que más resiente las pérdidas. Según información de representantes de este sector, al menos el 25% de los alumnos se han dado de bajo, ya sea porque los padres y madres de familia buscan una opción más económica o porque decidieron migrar a la educación pública.

María de la Luz Márquez Soto, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares de León, detalló que de los 40 mil alumnos de los colegios que aglutina esta organización, al menos 10 mil se han ido de sus aulas. Esta federación representa a 60 escuelas privadas en 15 municipios, principalmente las de mayor cantidad de alumnos.

“La baja es atribuida a consecuencia económica, es decir, al padre de familia se le vio reducido su salario o inclusive se han quedado sin empleo, como lo vemos en la parte económica sabemos los impactos que ha generando la pandemia y que empresas han tenido que cerrar y esto a generado que opten por una escuela que cobre menos, en caso de que sigan buscando el servicio particular”, explicó.

Márquez Soto señala que los niveles de preescolar son los más afectados, dada la dificultad de trasladar el modelo presencial a un entorno virtual. Es en este nivel donde se ha tenido la mayor baja.

“Es el nivel más complicado y sí hay escuelas que sólo tenían este nivel, no tenían primaria, secundaria y preparatoria que a lo mejor te pueden subsanar un poco que vayas perdiendo alumnos en preescolar”, señaló María de la Luz Márquez Soto.

La baja en los ingresos del sector educativo particular también afecta al cuerpo docente, que aún desde casa se mantiene trabajando. Sólo en los colegios de la Federación de Escuelas Particulares de León trabajan 2 mil 250 maestros.

“Se dice que no vamos apagar luz o agua pero tenemos que pagar a los maestros, los maestros están trabajando desde casa y se les paga su quincena completa en la mayoría de los casos”, subrayó la maestra María de la Luz Márquez Soto.

A nivel nacional, al menos el 20% de colegios de los 47 mil colegios particulares podrían cerrar sus puertas. Según la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y Escuelas Particulares (ANFE-ANEP) se podría afectar al 30 % de al menos cinco millones de alumnos que estudian en estas escuelas.

Un nuevo estudiante en la nueva normalidad

El pequeño Rogelio estaba por comenzar su vida de estudiante en un preescolar particular, pero por la pandemia y el anunció del modelo a distocia para el próximo ciclo escolar, que comienza el 24 de agosto, su mamá optará por pedir rembolso y cambiarlo a una escuela pública.

Paloma Herrera, madre de Rogelio, señala que además del cambio a una escuela pública también buscará a una maestra particular para reforzar los conocimientos de su hijo.

“Ya lo tenia inscrito en el Instituto Lomas de León generando un gasto de inscripción de $6,000. Pediré el reembolso para poder seguir cubriendo los gastos de la maestra particular con la finalidad de que no se atrase tanto en su aprendizaje”, explicó.

A Paloma le preocupa que la educación a distancia no sea efectiva y eso genere un retraso en la educación de su hijo.

“Lo que me preocupa del modelo virtual es que con la edad del niño no logra prestar la atención necesaria, se distrae fácilmente y además de que trabajo y no puedo estar acompañándolo en esta dinámica, por lo que considero que el modelo virtual no es factible para niños de preescolar y primaria”, señaló.