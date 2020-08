¿Por qué no un puente? Critican a alcaldesa por entregar una lancha para cruzar el río

Para la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, la solución para que los habitantes de la comunidad de Comaleros pudieran cruzar el río sin riegos fue entregarles una lancha.

La comunidad de este municipio, muy cercana al Río Lerma, tiene problemas de conectividad para poder cruzar el cauce del río, por lo que contaban con una pequeña balsa de madera para poder cruzar.

El gobierno municipal de Salamanca anunció que entre sus acciones “bien hechas” y para mejorar la calidad de vida de estos habitantes hizo entrega de una lancha. Así lo informó la edil morenista en redes sociales.

“Durante años, los habitantes de La Comunidad de Comaleros, vivieron la riesgosa necesidad de realizar este cruce en condiciones nada favorables y ante el peligro de sufrir un accidente. Ahora, como parte de las acciones bien hechas para mejorar la calidad de vida de las y los salmantinos, brindamos apoyo con una lancha y todo el equipo de seguridad necesario para que el cruce, que por cuestiones geográficas les resulta obligado, cuente con las medidas de seguridad necesarias, permitiéndoles una mejor movilidad”, justificó la alcaldesa

Los mensajes de rechazo y burlas no se hicieron esperar. Usuarios comentaron la publicación de la alcaldesa e hicieron alusión a la reciente compra que realizó de una camioneta blindada de más de 5 millones de pesos, misma de la que ya había pagado arrendamiento por 2 millones 805 mil pesos, es decir, pagó al doble por el vehículo.

“No manches, yo pensé que les habían construido un puente ja ja ja. Que gran innovación”,

“Aplausos para nuestra Betty que gran obra, no se burlen que no ven que la lancha es blindada por eso no construyó un puente”

“Les da una lancha y usted se pasea en una camioneta blindada de millones”

