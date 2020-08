Guanajuato iniciará ciclo escolar con menos del 60% de libros de texto, federación se atrasó

El próximo 24 de agosto comienza el nuevo ciclo escolar en todo el país y a Guanajuato apenas ha llegado el 56.26 de los libros que se necesitan. La falta de libros es más pronunciada en las telesecundarias, mientras que las secundarias casi cuentan con la totalidad del material.

Según informó la Secretaría de Educación de Guanajuato se comenzarían las clases por segunda año consecutivo sin el material completo. Al momento han llegado 4 millones 299 mil 430 libros enviados por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).

“Se nos informa por Conaliteg que el resto de los libros serán entregados en dos tiempos para finales de agosto llegaremos al 80% o 85% porque los libros nuevos de las asignaturas nuevas (vida saludable y educación cívica y ética) están en proceso de elaboración, de tal manera que esos nos serán entregados hasta septiembre”, señaló la secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante Díez.

Prevén cierre de 30 escuelas particulares en Guanajuato por crisis económica Guanajuato también enfrenta la deserción escolar, de 2019 a lo que va de 2020, 15 mil 338 alumnos se dieron de baja en los niveles de primaria a preparatoria.

Entre los 4.2 millones de libros que han llegado está el 50% de preescolar, 54.26% de primaria, 90.54% de secundaria y el 23.88% de libros para telesecundarias.

Los panistas criticaron que por segundo año consecutivo se tenga un retraso. / PAN

Sobre el tema, el Partido Acción Nacional ofreció una rueda de prensa en la que criticó que nuevamente se generen retrasos en la entrega de libros, así como el regreso al ciclo escolar de forma improvisada.

“Este gobierno no aprende y no nos demuestra que quiere hacer las cosas diferentes. A dos semanas de arrancar el ciclo escolar nos dicen que tendrán que iniciar con los libros de forma incompleta. Con todos los retos que el ciclo escolar virtual conlleva y ahora se suma esto”, señaló Román Cifuentes, dirigente del PAN en Guanajuato.

Violencia deja más menores sin vida en Guanajuato que el Covid-19 La violencia en Guanajuato ha cobrado la vida de 202 niños, niñas y adolescentes; cifra superior a los 195 fallecimientos de menores a nivel nacional por Covid-19.

Por su parte, el diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que sólo se ha considerado “los medios pero no el fondo” del regreso a clases. Para el legislador no basta con transmitir las clases en sistema abierto de televisión, si no que se requieren evaluar el problema que se generó en el sector educativo así como la salud mental de los estudiantes.

“No se hizo una evaluación del ciclo escolar anterior, entonces no sabemos cómo cerramos y cómo vamos a abrir, el modelo educativo no se diseñó para estas condiciones de educación virtual, no hay planes de estudio para educación virtual y no hay materiales”, sentenció.

Para las clases en casa, cuenta con las mejores herramientas Te dejamos algunas recomendaciones, que sí o sí, necesitarás para mejorar el aprendizaje de chicos y grandes, así como cuidar de su bienestar

¡Genial! Mazda ofrece servicio digital para mantenimiento de sus autos La marca japonesa ahora ofrece agendar cita digitalmente para el servicio de mantenimiento del auto con varias ventajas para los propietarios