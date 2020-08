Educación a distancia frena transmisión de lenguas indígenas en Guanajuato

Aumento de la marginación social y educativa; así como una barrera en la transmisión de las lenguas indígenas en la entidad, son algunos de los impactos que podría tener el programa de educación a distancia televisado “Aprende en casa” de la Secretaría de Educación Pública.

A nivel nacional, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estima que el 69.5% viven en pobreza, en Guanajuato es del 45%. En el estado la población considerada como indígena podría alcanzar cerca de 30 mil personas.

Las principales lenguas indígenas son Otomí (19.9%), el Chichimeca Jonaz (18.2%) y el Náhuatl (16.4%) y Mazahua, aunque hay registros de otras 30 lenguas indígenas minoritarias. El habla de estas lenguas se ha buscado rescatar en escuelas de comunidades indígenas, ante el cierre de las mismas se corre el riesgo de que se afecte la transmisión del lenguaje.

“Si solo consideráramos el criterio del número absoluto de sus hablantes, salvo las lenguas Otomí, Chichimeca Jonaz, Náhuatl y Mazahua, el resto de las lenguas tienen una presencia minoritaria en la región, las cuales podrían extinguirse con el paso de las generaciones”, señaló el Dr. Daniel Vega Macías, profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos de la Universidad de Guanajuato.

Estos grupos históricamente marginados incluso por las políticas públicas de los gobiernos en turno, podrían verse excluidos educativamente con el programa “Aprende en Casa”. Según el Coneval, el 57.5% de los indígenas residen en viviendas que no cuentan con todos los servicios básicos, por lo que se dificulta el acceso a tecnologías que permitan continuar la educación desde casa.

“Representa una seria dificultad para la educación a distancia en general, dificultad que se amplía de manera muy importante cuando se trata de impartir una educación bilingüe e intercultural”, prevé el Dr. Daniel Vega Macías.

Para Vega Macías los programas sociales como Prospera, Oportunidades, Procampo, 65 y más, entre otros; no han logrado resolver las condiciones de desigualdad de los pueblos indígenas.

“No han tenido la eficacia para mejorar sustantivamente la calidad de vida de los pueblos indígenas en la última década. La principal razón es que estos problemas estructurales afectan a diversas dimensiones del bienestar socioeconómico como salud, ingreso, vivienda, servicios, educación, etc. los cuales no son de fácil solución en el corto plazo”, explicó

Por último, el investigador destaca la importancia de políticas públicas que reduzcan la discriminación y la exclusión social de las comunidades indígenas. El Dr. Daniel Vega Macías señala que se requiere de un esfuerzo en que se involucre a organizaciones gubernamentales, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones académicas.

Misión de Chichimecas en San Luis de la Paz

El profesor Juan Baeza López da clases en la comunidad de Misión de Chichimecas, en el municipio de San Luis de la Paz. El maestro explica que no todas las familias tienen acceso a tecnologías que permitan a los alumnos poder seguir con su educación a distancia.

Además de las materias obligadas, el educador enseña la lengua de chichimeca jonaz como un esfuerzo para que se siga hablando entre los habitantes de la comunidad.

“Algunas mamás o familias ya no lo hablan entonces es difícil que les puedan enseñar. Les recomendamos que visiten a sus vecinos, a sus familiares o amigos para que hagan los trabajos”, explica el profesor.

En Misión de Chichimecas habitan más de 10 mil personas, de ellas y a decir del profesor, alrededor de 3 mil aún hablan chichimeca jonaz. Además de la barrera para seguir transmitiendo la lengua, para el maestro Juan el modelo a distancia ha hecho que se busquen otras formas de contactar a los estudiantes y puedan seguir con sus clases.

“He visto que algunas familias no tienen televisión, celular para que puedan trabajar y es difícil trabajar con con todos esos alumnos que atendemos en la escuela (…) se les enviaban los trabajos a los alumnos y la mayoría sí acudieron para recoger el trabajo y otros tuvimos en comunicación por celular, con los que tenían y otros no entregaban los trabajaos porque no tenían los medios”, explica el docente.

