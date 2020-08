“Sentí que me iban a matar”, golpean a enfermera en León que atiende Covid-19

Carolina Lira, enfermera del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), denunció las agresiones verbales y físicas de las que fue víctima por parte de sus vecinos en la colonia Deportiva II en la ciudad de León.

La trabajadora de la salud de 37 años se encontraba en su domicilio el día sábado a las 4 de la tarde, cuando sus vecinos comenzaron a insultar y a golpear a su mamá. Carolina intentó ayudarla y fue cuando una mujer y un hombre también la agredieron, según consignó el medio comunicación Avenida Digital 3.0.

“Me dijeron que era un basura y que iba a contagiar a toda su familia y que no les podíamos hacer nada porque pertenecen al Partido Acción Nacional”, relató.

Carolina atienda casos delicados de Covid-19 en el HRAEB y señala que los hostigamientos por parte de los agresores, identificados como Laura y Eduard, eran constantes pero fue hasta este sábado que pasaron de las palabras a los golpes.

“Su hermana me agarra y me azota contra el piso. Estando en el piso, yo siento los golpes en la espalda y la cabeza y sólo sentía los golpes. Yo me quería zafar y ella le habla a su hermano y cuando el hermano se acerca me empieza a golpear y patear en el pecho y en el abdomen de una forma muy brutal. Con odio, con saña”, recuerda en el testimonio recogido por Avenida Digital 3.0.

Al igual que Carolina, su mamá, una tía y un tío también fueron golpeados.

“Yo pasé mi vida en un minuto. Sentí que me iban a matar. Era tanto el coraje y la saña con que me golpearon que yo sí pensé en morir”, declaró entre lágrimas.

Hospital y Sindicato respaldan a Carolina

Tanto el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío como el Sindicato de la Sección 99 emitieron un comunicado en el que condenaron las agresiones y respaldaron a la enfermera en las acciones legales en contra de los agresores.

el sindicato respaldó a la trabajadora. / Cortesía

El HRAEB confirmó a este medio que la denuncia ya fue puesta en contra de quienes golpearon a Carolina y se mantiene comunicación con ella; así como con la Fiscalía General del Estado.