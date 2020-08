Fue mentira agresión a enfermera por Covid-19, se trató de riña vecinal. Videos lo demuestran

Carolina Lira, enfermera del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), denunció supuestas agresiones físicas y verbales por parte de sus vecinos en una colonia de la ciudad de León.

Videos en posesión de este medio demuestran que lo que la enfermera argumentó, se trató de un ataque por temor a que “los contagiara de Covid”, en realidad fue una riña vecinal, que incluso ella comenzó según denunciaron vecinos de la colonia Deportiva II de León.

“Me dijeron que era un basura y que iba a contagiar a toda su familia y que no les podíamos hacer nada porque pertenecen al Partido Acción Nacional (…) yo me quería zafar y ella le habla a su hermano y cuando el hermano se acerca me empieza a golpear y patear en el pecho y en el abdomen de una forma muy brutal. Con odio, con saña”, fueron algunas de las declaraciones de la enfermera que este medio recogió.

Laura y Luis Eduardo Rangel fueron los señalados por las supuestas agresiones, luego de ser amenazados en redes sociales con incendiar su casa, decidieron hacer públicos los videos.

“Recibimos amenazas en redes sociales (…) aquí en la calle hay tres enfermeras incluyéndola y nunca les hemos hecho nada. Aquí la problemática es ella”, señaló Luis Eduardo Rangel en entrevista.

“Sentí que me iban a matar”, golpean a enfermera en León que atiende Covid-19 Una mujer y un hombre la atacaron porque aseguraron que los iba a contagiar de Covid-19.

Este viernes luego de que en medios de comunicación se compartiera la denuncia de la enfermera de 37 años, los señalados de la agresión hicieron público su posicionamiento. En rueda de prensa y acompañados de otros vecinos, acusaron a la enfermera y su familia de comenzar la riña y ser problemáticos con los otros habitantes.

Luis Eduardo Rangel, en un principio acusado del ataque, presentó una denuncia por daño moral. / René Fúnez

“Dice que nosotros llegamos a provocar, cuando en realidad fueron ellos los que llegaron a increpar (…) involucró sus problemas personales con situaciones de su profesión”, refutó Luis Eduardo.

Por los señalamientos que han derivado en amenazas en su contra, Laura y Eduardo decidieron proceder legalmente por el delito de daño moral.

“Hemos decidido tomar acciones legales ante los tribunales y demandar por daño moral a esta persona mentirosa (…) yo pido que se aplique el peso de la ley con una persona que mintió y engañó a los medios y a las autoridades competentes. Están los videos y dicen más que mil palabras”, declaró Luis Eduardo.

Este medio buscó a la enfermera para tener su versión de los videos, sin embargo no se tuvo ninguna respuesta.