Denuncian agresión sexual de Policía de León, exigen salida de secretario de Seguridad Pública

La protesta para exigir justicia por Evelyn, joven leonesa que denunció a policías de León por agresión sexual, terminó con la detención de 22 mujeres, un hombre y tres menores. Una de ellas denunció una nueva agresión sexual de parte de agentes de seguridad.

En un video difundido en redes sociales, se señaló que la joven de 17 años fue sometida por elementos de seguridad municipales, mismos que la habrían tocado en la zona genital.

“Traía la falda, al momento en que me subieron a la patrulla alguien me subió la falda y me metió la mano (…) también me arrancaron la blusa. Les pregunté si me podía tomar el tiempo para bajarme la falda y me soltar el primer puñetazo en la cabeza y me aventaron a la patrulla”, denunció la menor de edad.

Las detenciones fueron denunciadas por la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato, así como por otros colectivos. Aseguraron que se recurrió al abuso de poder por parte de elementos de seguridad, por lo que preparan denuncias ante la Fiscalía General del Estado y ya se inició un expediente en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (108/2020-A).

La Secretaría de Seguridad Pública de León primero informó de la detención de 25 mujeres y un hombre. Minutos después actualizaron la información a 22 mujeres y un hombre. Además, algunas detenciones se dieron en paraderos del transporte público, cuando la protesta ya había terminado.

“Son 25 personas detenidas y un compañero. La policía dice que son 22 pero es porque las otras 3 son las menores de edad (…) a ellas las levantaron pero no las registraron. Tuvieron una sin mayor tema, otra fue víctima de tocamientos y otra con agresión sexual. Estuvieron introduciéndole la mano en sus partes íntimas”, denunció Beatriz Gasca, representante de la Red Nacional Feminista.

La red de colectivos feministas exigieron la salida de Mario Bravo Arrona, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León.

“Yo repudio el manejo de la situación de parte del secretario de Seguridad Pública y del alcalde, la cobardía con la cual están escondiéndose ante estos hechos que a nivel internacional serían penados y que aquí estamos guardado silencio con estos modos de restricción, abstractos y retrógradas. Me parece muy penoso y me duele mucho que estemos retrocediendo y en lugar de avanzar”, subrayó Beatriz Gasca.

En el enfrentamiento entre manifestantes y policías se reportaron detenciones arbitrarias de mujeres que no formaban parte de la protesta y sólo pasaban por el lugar, según relató una testigo que prefirió guardar el anonimato para evitar represalias.

"Para mí ya era llévense a quien esté, ya no era ni con chicas que estuvieran en la manifestación (…) una chica se cayó y la comenzaron a golpear y eran cinco contra ella (…) me parece que están ejerciendo su derecho, sí me parece que salió de control pero que las policías hicieron abuso de poder", relató para este medio.









Reporteras son golpeadas

Cuatro reporteras que daban cobertura a la protesta fueron sometidas y golpeadas por elementos de la Policía de León, cuando consignaban las detenciones de las manifestantes.

Las censura y agresiones de las que fueron víctimas las periodistas ocurrió a las 8:30 de la noche. A Alfonsina Ávila del portal “Zona Franca” le propinaron golpes en el abdomen y en el vientre, además de amenazarla verbalmente; a Melissa Esquivias del portal “Ágora” la esposaron y amenazaron; en tanto a Martha Silva y a Brenda Orozco del portal “PopLab, Periodismo y Opinión Pública” las amenazaron y jalonearon.

A nombre de todo el equipo de @ZonaFrancaMX repudiamos los hechos en los que se detuvo a varias manifestantes y se agredió físicamente a nuestra reportera @alfonsina_avila por parte de elementos de @Seguridad_Leon. — Ramón Izaguirre (@r_izaguirre) August 23, 2020

Este lunes las reporteras agredidas presentarán un queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato.

“La policía de León cometió un doble ataque contra mujeres defensoras de derechos humanos: contra feministas y contra periodistas”, señaló el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato.

Municipio asegura que se investigará el actuar de policías

El gobierno municipal de León informó que se investigará el proceder de los agentes de seguridad para “garantizar que la que la actuación de la autoridad se hizo bajo el estado de derecho”.

En comunicado se detalló que se ha colaborado tanto con la CNDH como con la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato para brindar toda la información necesaria.

“Durante la noche se llevaron a cabo audiencias individuales a las y el detenido en el Juzgado Cívico Norte, en donde el juez escuchó los testimonios tanto de las ciudadanas como de las policías. En todos los casos, la sanción fue una amonestación por las faltas cometidas. Conforme acabó cada audiencia, las 22 mujeres y el hombre pudieron retirarse”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de León.

#Comunicado La Secretaría de Seguridad Pública colabora con instancias de Derechos Humanos para la investigación de la actuación policial de este 22 de agosto. Se refrenda el total respeto a cualquier expresión pacífica.https://t.co/kQj9bRz7Mj pic.twitter.com/bFuypp3VZ1 — Mi Ciudad Segura (@Seguridad_Leon) August 23, 2020

Por su parte, el Instituto Municipal de la Mujer informó que mantienen contacto con las detenidas y sus familias para ofrecer servicios psicológicos y de acompañamiento legal.