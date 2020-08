Periodistas agredidas durante protesta inician procesos contra Policía de León

Las cuatro reporteras agredidas por policías de León durante la manifestación feminista del sábado presentaron su queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato y que se suma a la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

La queja ante derechos humanos se anexa al expediente 108/2020-A que se abrió con otras denuncias de algunas mujeres que estaban entre las 22 detenidas durante la protesta.

A las instalaciones de la PDHEG acudieron las periodistas agredidas y en compañía de Verónica Cruz y Verónica Espinosa, del Consejo Estatal de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, presentaron las quejas.

Alfonsina Ávila, reportera agredida por policías de León. / René Fúnez

Estuvo presente Alfonsina Ávila del portal “Zona Franca” a quien le propinaron golpes en el abdomen y en el vientre, además de amenazarla verbalmente; a Melissa Esquivias del portal “Ágora” la esposaron y amenazaron; en tanto a Martha Silva y a la fotoperiodista Brenda Orozco del portal “PopLab, Periodismo y Opinión Pública” las amenazaron y jalonearon.

“Observé cuando estaban sometiendo a una chica por el cuello y querían amagarla para llevarse y cuando estaban documentado eso, al menos cinco me rodearon y entre varias me empezaron a golpear y me hicieron bolita. En el piso empiezo a gritar que soy prensa y una de ellas me pega en el estómago y en el vientre. Mi compañera Martha les dice que soy prensa y es cuando me sueltan”, relató Alfonsina Ávila.

Las reporteras también señalaron que documentaron como las mujeres que protestaban por la denuncia de agresión sexual en contra de Evelyn, eran sometidas y golpeadas hasta por cinco agentes de seguridad femeninas.

Las agentes de seguridad Pública también impidieron que Melisa Esquivias siguiera documentando las detenciones de las manifestantes. / René Fúnez

“Seguimos documentando las detenciones y cada vez eran más violentas y que iban cazando gente porque inclusive personas en los comercios fueron detenidas. Las chicas sometidas en el piso, les aplicaban llaves en el cuello y las pateaban y todo eso quedó grabado por Alfonsina y por mí. Estaban impidiendo que nosotras nos acercáramos a grabar lo que ellas estaban haciendo”, señaló Melissa Esquivias.

Además del expediente en la PDHEG, en la Fiscalía General del Estado se inició un proceso penal desde este domingo bajo el folio 77208/2020 contra quien resulte responsable por los delitos de agresiones e impedir el ejercicio de libertad de expresión. También presentado por la periodistas agredidas.

“Ya van dos manifestaciones donde se criminaliza de forma brutal en el estado y particularmente León donde pasó esto el sábado, tienen que aprender, tiene que disculparse y tiene que especializarse aunque no les guste la protesta social”, declaró Verónica Cruz, en representación del Consejo Estatal de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Habrá colaboración asegura alcalde

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde Héctor López Santillana aseguró que se colaborará con las instituciones correspondientes a fin de que se deslinden responsabilidades.

López Santillana se refirió a las protesta feminista del día sábado donde fueron detenidas 22 mujeres, tres menores y un hombre.

“Ante los hechos registrados en la manifestación del pasado sábado 22 de agosto, reitero que nadie fuera de la Ley. Proporcionaremos toda la información para que se analice la actuación de todos los elementos involucrados y se determinen responsabilidades”, publicó el edil.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, declaró ante un medio nacional que también se reportaron agresión contra agentes femeninos de la Policía.

El funcionario público sostuvo que las detenciones se dieron bajo los protocolos establecidos y con el uso de fuerza racional.

“Al estar cubriendo varias zonas de la zona centro de León, empezaron ahí a violentar las casetas de policía y lo que hicieron las compañeras fue proteger las casetas y al final ustedes vieron los videos, también fueron agredidas con productos de líquido, desconocemos qué tipo de líquido, en todo momento las compañeras estuvieron protegiendo la integridad de ellas mismas”, declaró Mario Bravo Arrona en ADN 40.

