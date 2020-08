Hasta 100 mil pesos en pérdidas dejan cierres a cantineros de León

Una veintena de cantineros de la Zona Centro y barrios de León se manifestaron frente a presidencia municipal para exigir que les permitan de reabrir su negocios. Estiman pérdidas de hasta 100 mil pesos de forma mensual.

En representación de los cantineros estuvo Ramiro Cruz Padilla, quien exhortó a autoridades municipales que ante el cambio de semáforo de rojo a naranja anunciado desde el 4 de agosto, se les permita volver a operar.

"No tenemos ingresos desde hace cuatro meses, es una situación desesperante, no tenemos fondos para aguantar tanto, la cantina se vive al día a día, tu sabes que en la cantina son pocos clientes pero diario es como nosotros nos mantenemos, al rededor de nuestra cantina mantiene 12 gentes (…) Al rededor de, ya utilidades, 100 mil pesos al mes, multiplícalo por las cantinas, son alrededor de 40 las cerradas", declaró.

Según relató Ramiro, al menos 10 cantinas ya han sido traspasadas y otras se encuentran en peligro de cierre como de la que él es propietario. Señaló que se trata de negocios que tienen más de 50 años en la ciudad.

"No sé si vaya a sobrevivir el otro mes, entonces es una cuestión atípica, yo no pido que me regalen, yo pido que me dejen abrir para generar, para qué me das dinero, no me des dinero, déjame abrir, ya abrieron todos los negocios a similares a mí", refirió.