Protestan en Guanajuato capital por denuncias de abusos policíacos

A las cinco de la tarde más de un centenar de mujeres se manifestaron en Guanajuato capital para exigir se investiguen las denuncias de agresiones físicas y sexuales en contra de manifestantes feministas durante la protesta del día sábado en León.

Comenzaron su recorrido desde el Teatro Juárez hasta la Alhóndiga, de ahí se dirigieron a dirección de Policía Municipal Preventiva. En el lugar fueron colocadas cartulinas con las leyendas: "La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", "calladita no estas más bonita", entre otras.

La protestantes exigieron la renuncia del Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Mario Bravo Arrona, así como que se investiguen las denuncias de agresión sexual y se castigue a los elementos de policía responsables.

“Es inaudito que una manifestación motivada contra el abuso policial cometido contra la compañera Evelyn haya terminado con nuevos abusos. El 22 de agosto, 22 de mujeres y un hombre fueron detenidos por la policía. Entre ellas hay dos adolescentes violentadas sexualmente”, denunciaron en el pliego petitorio.

Otras de las exigencias fue que las autoridades municipales respeten los espacios públicos donde se desarrollan las protestas sociales, así como que se mejoren los protocolos de actuación para evitar que se repita un enfrentamiento como el del sábado.

“Exigimos la renuncia del secretario de seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, por el mal manejo de la situación. Dos, que las autoridades investiguen el caso de violencia sexual en contra de Evelyn comentado por policías municipales y sean sancionados de acuerdo a la ley. Tres, que se dispongan las medidas necesarias para proteger la integridad de las personas. Cuatro, que las autoridades respeten los espacios establecidos legalmente para la resolución de las demandas de origen social”, exigieron.

En medio de denuncias contra policías, secretario de Seguridad de León toma vacaciones Mario Bravo Arrona estará ausente del 22 al 30 de agosto a pesar de la crisis que atraviesa la Secretaría de Seguridad Pública de León.