Bárbara Botello abandona el PRI: “seguiré en la política”*

Bárbara Botello Santibáñez, ex alcaldesa de León, anunció su salida del Partido Revolucionario Institucional tras 25 años de militancia.

Botello Santibáñez dijo que su renuncia al PRI, partido con el que consiguió la alcaldía de León en 2012, se da por no estar de acuerdo con los manejos políticos que se han dado tanto nivel nacional como estatal.

La ahora ex priista adelantó que no dejará la política, pero evitó señalar si tiene intenciones de sumarse a algún partido o contender por en los próximos comicios electorales.

“Pero es momento de tomar un camino distinto. No tiene caso continuar cuando no estoy de acuerdo en como se han manejado las cosas en la Dirigencia Nacional y sobre todo en la dirigencia estatal del partido (…) Todos los ciclos se cierran y el mío en el PRI ya concluyó. No en la política, porque ésa es inherente al ser humano y no hay mayor satisfacción que la de contribuir a las causas sociales y al bienestar general”, declaró ante medios de comunicación.

La también ex diputada federal criticó al partido tricolor y señaló que ya no son oposición

“Nadie me ha regalado nada, yo he sido muy activa y valiente como oposición y como gobernante, así que me voy con la cara en alto, agradecida y convencida que me entregue al cien por ciento a esta institución”, señaló.

Botello Santibáñez detalló que aún tiene un proceso legal en su contra por señalamientos de corrupción durante su gobierno en León. Además, dijo que se mantiene la demanda que interpuso en contra de la Fiscalía General del Estado por su detención en mayo de 2019, pues se encontraba amparada.