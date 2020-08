Despiden a dos policías de León por agresión sexual contra Evelyn

Los agentes de Policía de León Juan Miguel “N” y Eduardo Armando “N” fueron dados de baja de la Secretaría de Seguridad Pública por los señalamientos de agresión sexual en contra de una joven de nombre Evelyn y que se reportó el 14 de agosto.

La SSPL señaló que la decisión se tomó por los avances presentados en las investigaciones del expediente 293/20-POL realizada por la Secretaría Técnica de Honor y Justicia de la Secretaría del Ayuntamiento.

Fue este miércoles por la mañana cuando el síndico del Ayuntamiento, Christian Cruz Villegas, exigió a la Secretaría de Seguridad pública de León que fueran dados de baja los elementos acusados de la presunta agresión sexual.

La petición de Cruz Villegas estuvo respaldada por los regidores municipales que este miércoles convocaron a Comisión Extraordinaria de Gobierno e Igualdad de Género para que se diera un informe detallado del enfrentamiento ocurrido el sábado 22 de agosto entre policías municipales y manifestantes feministas.

“No nos esperemos a los procesos largos y burocráticos en la toma de decisiones si por la información que se tienen se puede contar con los elementos necesarios, les pediré la separación del elemento responsable, independientemente de las posibles demandas que podamos enfrentar, prefiero mandar el mensaje claro que me importa más la ciudadanía y la congruencia que un tema laboral”, declaró el síndico.

Se informó que la mañana de este lunes el alcalde Héctor López Santillana se reunió con Evelyn y con las cuatro periodistas agredidas para dar su respaldo y asegurar que los hechos se investiguen.

Esta mañana me reuní con Evelyn y sus abogadas, posteriormente con las 4 periodistas que denunciaron ser agredidas en la cobertura de la manifestación del pasado 22 de agosto. 1/9 — Héctor López S. (@hlsantillana) August 26, 2020

En la sesión estuvo presente el secretario de Seguridad Pública Mario Bravo Arrona, que se encontraba de vacaciones desde el sábado 22 y regresaría hasta el sábado 30 de agosto. Ahí se detalló la detención de 22 mujeres y un hombre durante la protesta, así como las agresiones físicas en contra de cuatro reporteras que daban cobertura a la manifestación.

Durante la presentación del informe, Mario Alberto Rodríguez Mariscal, subsecretario de Atención a la Comunidad, defendió que las detenciones que se dieron se realizaron bajo los protocolos con los que cuenta la SSPL.

“Algunas fueron sometidas conforme al protocolo establecido, como se aprecia en los videos que se han publicado en redes sociales. Se procuró en todo momento el uso racional de la fuerza en las detenciones”, reiteró el funcionario de Seguridad.

Por último, el subsecretario Mario Alberto Rodríguez Mariscal no descartó que se hayan dado abusos de autoridad durante las detenciones de sábado, por lo que las investigaciones seguirán a “profundidad”.

“Yo no dudo que como se ve en algunas imágenes haya habido algún exceso o que alguien no haya aplicado el protocolo. De hecho estamos llevando a cabo las investigaciones necesarias para que se determine que a quien no actuó de acuerdo a protocolo se le apliquen las sanciones que le corresponden”, declaró.