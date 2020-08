Alcalde de León dará informe de gobierno virtual y sin invitados

El 3 de septiembre el alcalde Héctor López Santillana rendirá su segundo informe de gobierno en su segundo periodo al frete de la administración municipal de León. Será en formato virtual, transmitido en redes sociales y sin invitados.

En Sesión de Ayuntamiento se aprobó el segundo informe con 11 votos a favor y cuatro en contra. El informe será presentado desde la sala de cabildos a las 10 de la mañana.

¡#EnLeón1eroTú! Nuestro Ayuntamiento aprobó el Segundo Informe de Gobierno de @hlsantillana. Éste será presentado a la ciudadanía de una manera remota e innovadora en sesión solemne el próximo 3 de septiembre. pic.twitter.com/JhmBf2SjLF — Secretaría del Ayuntamiento León (@LeonSecretaria) August 27, 2020

Durante la Sesión, regidoras de oposición se manifestaron porque en el informe que rendirá López Santillana se incluyan temas relacionados a los homicidios en el municipio, así como la incidencia delictiva en general.

“Mi voto a favor no quiere decir que celebre todo lo plasmado en el documento, ya que existen acciones presentadas que no han dado resultados que nosotros queremos o simplemente no es la realidad que se vive en nuestra ciudad”, criticó Fernanda Rentería del Partido Verde.