Pedirán se audite obra de Sapal ante señalamientos de corrupción

Luego de detectar anomalías en la licitación y ejecución de una obra de alcantarillado en el bulevar Timoteo Lozano y en la que se gastaron más de 135 millones de pesos, Fernando Revilla Guerrero, presidente y miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticipación (SEA), anunció que pedirán que se realice una auditoría especializada por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).

La obra adjudicada por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) estaría presuntamente envuelta en hechos de corrupción, pues según aseguró Revilla Guerrero, el contratista no cumplía con las especificaciones de la licitación, además, le habría sido entregada información privilegiada.

Fue en abril cuando ciudadanos realizaron las denuncias públicas de la irregularidades en la obra, por lo que comenzaron las investigaciones por parte del organismo ciudadano.

“En abril de 2020 se acercaron ciudadanos y nos dicen que hay ciertos riesgo que podrían implicar corrupción en una obra as9ganada por el organismo Sapal (…) en junio iniciamos mesas de trabajo con ciudadanía (…) en julio se concluye el análisis del expediente técnico de la adjudicación de la obra y se prepara la denuncia que ya está presentada en agosto”, detalló Fernando Revilla.

Mujeres en contra de la corrupción Se ratificó la denuncia interpuesta en contra de quien resulte responsable por presuntos hechos de corrupción en paramunicipal d @municipio_leon Se requieren mas ciudadanos observando y denunciando ayer acompañe a las integrantes del @OECGto pic.twitter.com/pO6fbEWqgB — FERNANDO REVILLA CPCSEAGTO (@revillaseagto) August 22, 2020

El presidente del CPC señaló que existen indicios de haber otorgado información privilegiada al contratista previo al proceso de adjudicación de la obra.

“No cumplía con las especificaciones de las bases de licitaciones e incluso con algunas preguntas que se hicieron en las juntas de aclaraciones que por la normativa de Obra Pública se adhieren a las obligaciones de las bases, es decir, quien no no cumpla lo que se responde en las juntas de aclaraciones no podría estar presentando sus propuestas y ser adjudicado”, señaló.

Desde el 15 de agosto fue presentada una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los hallazgos e indicios de corrupción en la obra.