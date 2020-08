En rezago 135 actas de defunción por posible Covid-19 en Guanajuato

Este jueves la Secretearía de Salud de Guanajuato reportó 45 muertes a causa del Covid-19, el récord de decesos en 24 horas. El titular de la SSG, Daniel Díaz Martínez, aseguró que el incremento de muertes se debe a certificados de defunción rezagados y que se están confirmando.

En la rueda de prensa semanal en materia de Covid-19, Díaz Martínez detalló que están a la espera de confirmar o descartar 135 actas de defunción de personas que eran casos probables de Covid-19 y que perdieron la vida sin la confirmación médica.

“Hemos identificado 135 certificados, no sé si todas se vayan a confirmar y eso es lo que está conciliando ahorita, no sé si incluso vayamos a encontrar más certificados (…) la que tiene menos certificados que conciliar es Salud, no pasa de 14 pero ese es el número que tenía en mi escritorio, 135. Las iremos subiendo a la plataforma conforme las vayamos identificando día con día”, declaró.

El funcionario estatal explicó que se tienen certificados de semanas e incluso meses antes, por lo que la cifras de muertos diarios a causa de Covid-19 se podrían incrementar en próximos días.

“No es que estén falleciendo más personas, es un ajuste que hemos identificado que hay un rezago en la notificación y no arbitraria y dolosa, lo que pasa es que aquellos certificados de defunción que se habían quedado como probable y que no tenían prueba confirmatoria se revisan”, señaló.

Se contradicen estado y municipio

Sólo este jueves León reportó 25 muertes y en la última semana la tasa de decesos por cada 100 contagios se elevó un punto porcentual a 6.7%. Juan Martín Álvarez Esquivel, Director de Salud Municipal, aseguró que el aumento de fallecimientos es porque los contagiados llegan tarde a recibir atención médica.

El médico señaló que la semana pasada murieron 87 personas y en los últimos días el promedio de muertes es de entre 20 y 30 fallecimientos. Álvarez Esquivel explicó que en la mayoría de las personas graves son llevados por familiares cuando las afectaciones a su salud son muy complicadas de atender

“Muchos de los casos que llegan área de urgencias llegan muy complicados, llegan en situaciones que ya de verdad no pueden respirar buscan la atención médica y mientras tanto quieren permanecer en casa. Entiendo que están sintiendo temor a ir un hospital es comprensible pero les diría que ante estas circunstancias de salud, esto es de extrema urgencia”, declaró el titular de salud municipal.

En tanto a los contagios explicó que se tiene reportada una disminución de al menos el 30% por cada 100 mil habitantes. Hasta el último corte de la SSG, León reporta 12 mil 159 contagios y 840 muertes.

A nivel estatal hay un acumulado de 31 mil 772 casos confirmados, de los cuales, han muerto 2 mil 72 personas y 26 mil 341 se han recuperado.