No se descarta nueva deuda pública para Guanajuato

La diputada local del PAN, Alejandra Gutiérrez, señaló que si bien no se ha presentado una solicitud formal de una nueva deuda pública por parte del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se mantiene bajo análisis esa opción ante el panorama económico complejo del próximo año.

La también presidenta del la Comisión de Hacienda y Fiscalización, señaló que el avance de una nueva deuda dependerá de la propuesta del Paquete Económico 2021 que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó a la Cámara de Diputados este martes.

“Todavía no tenemos la petición formal, se está analizando pero aún no la tenemos. No quiero dar una cantidad porque no tenemos la solicitud formal del ejecutivo, lo está analizando el área de finanzas. Reitero es muy importante la información que se da hoy en la Cámara de Diputados porque eso va a dar pie para hacer un análisis”, detalló Alejandra Gutiérrez.

Diputado panista de Guanajuato exhorta a pedir deuda por 6 mil mdp En enero de este año se aprobó una deuda pública por 5 mil 350 millones de pesos, además Guanajuato tiene una deuda vigente superior a los 4 mil 500 millones de pesos.

La panista criticó el manejo económico y proyectos de inversión del gobierno federal. Entre ellos, destacó el aumento de estímulos a Petróleos Mexicanos.

“No podemos seguir gastando lo que no tienes, el tema de Pemex está siendo manejado de pésimas condiciones y está generando boquetes económicos (…) es increíble que sigan gastando en cosas que no se necesitan como lo es Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto, cuando hoy tenemos otras necesidades”, declaró.

Cabe señalar que de proyectarse un nuevo crédito, sería el segundo en menos de un año, pues apenas en enero pasado el Congreso local aprobó una deuda pública por 5 mil 350 millones de pesos a solicitud del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“También deben de haber estímulos para esos estados que están haciendo su trabajo, que están buscando el crecimiento, que sí están aportado a las arcas federales y que no lo vemos retribuido en el presupuesto. Vemos que el presupuesto federal es cada vez menor para algunas entidades y se sigue malgastando. Con gusto les platico las expectativas de cierre de este año y no son nada alentadoras”, subrayó.

