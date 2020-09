Homicidios en Fraccionamiento Hidalgo de León son por droga, asegura secretario de Seguridad

En septiembre ocho personas han sido asesinadas en el Fraccionamiento Hidalgo de la ciudad de León, casi todos en puntos comunes. El secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, negó que se trate de una “limpia” de alguna agrupación delictiva.

Para Bravo Arrona los recientes homicidios en el lugar, entre ellos el de un agente de Tránsito el viernes 18 de septiembre, están relacionados al trasiego de droga en la zona.

“Yo no lo mencionaría como limpia de la zona, lo mencionaría como un problema que tenemos en el lugar por la venta y en consumo de droga en el lugar. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de prevención”, declaró en rueda de prensa.

Matan a agente de Tránsito en León mientras cenaba con su familia La Secretaría de Seguridad Pública de León condenó los hechos.

El funcionario aseguró que en lugar se mantiene un operativo al igual que en otras zonas en conflicto como Las Trojes, colonia Anaya, la Florida, colonia Michoacán, Las Joyas y el Barrio de San Miguel.

Se refirió al asesinato del agente de Tránsito, Héctor Javier Martínez Beltrán ocurrido en esa zona. Explicó que según su “experiencia en seguridad” el gatillero que lo ultimó podría se el mismo que ejecutó a un hombre en el restaurante bar Oasis de la Cruz en Lomas de Campestre el 16 de septiembre. Mario Bravo Arrona basó sus dichos en la dinámica en que se cometieron los crímenes.

“En mi experiencia que tengo como elemento de Seguridad se ve muy claramente la dinámica del tiro, la forma de pararse, de salir huyendo. Es una persona que está preparándose en ese aspecto o que ha tenido alguna preparación policial o militar. Entonces podría ser el mismo responsable por los dos hechos”, manifestó.

Ejecución de un hombre en restaurante bar causa pánico en León Según testigos, el atacante huyó a bordo de una motocicleta color negro.

El 2 de septiembre fueron ejecutados dos hombres en la calle Luna y Corralejo. Las víctimas eran conocidas como “El Avión” y “El Borracho”. El 5 de septiembre los habitantes de la zona vivirían el pánico luego de que “El Zurdo fue ultimado en la Calle Zitácuaro, esquina con Velázquez de León. El 6 de septiembre otro hombre sería ejecutado nuevamente en el cruce Luna y Corralejo.

Para el lunes 7 de septiembre una mujer de nombre ángeles fue atacada a balazos y murió mientras recibía atención médica. El ataque se reportó en la esquina de la calle Luna.

El 18 de septiembre, mientras cenaba con su familia fue asesinado Héctor Javier Martínez Beltrán, agente de Tránsito. También en la Corralejo con Luna.

El hecho más reciente ocurrió este domingo, cuando dos jóvenes fueron ejecutados en una casa ubicada entre las calles Zinapécuaro y Luna.

“No están solos en esta batalla”: alcalde a cuerpos de seguridad tras asesinato de tránsito en León Los 91 tránsitos que permanecían realizando tareas policíacas serán reintegrados a sus áreas.

No cierran posibilidades a infiltraciones del crimen organizado

La Secretaría de Seguridad Pública de León no descarta que la corporación esté infiltrada por el organizaciones criminales que operan en el municipio.

A pregunta expresa sobre si se ha detectado esta situación al interior de la SSPL, Mario Bravo Arrona, titular de la dependencia, señaló que se mantiene el análisis de información que reciben en esa materia. Sin embargo, no negó que se trate de una realidad.

“Estamos analizando mucha información que nos llega y les pediría que si hay información que ustedes puedan compartirnos con gusto la analizamos y tomaríamos las medidas necesarias para poder limpiar nuestras corporaciones”, se limitó a declarar.

Aseguran arsenal en León y detienen a cinco personas de Jalisco Se incautaron armas de diversos calibres, droga y automóviles.

Este lunes durante la entrega de patrullas a la Dirección de Policía, el alcalde Héctor López Santillana respaldó a los cuerpos de seguridad pero también hizo alusión a los elementos que no “cumplen con su juramento a la ciudadanía”.

Sobre ello, Bravo Arrona manifestó que no es algo que se oculte y que cuando se han tenido reportes se ha actuado en consecuencia.

“Hay elementos de la Secretaría de Seguridad que no hacen su labor como se comprometen o toman protesta como en cualquier otra corporación, en otro empleo que llegan y no hacen su trabajo como marca los reglamentos, las leyes y no es un problema que ocultemos en la Secretaría”, señaló.