Cártel Jalisco Nueva Generación, Unión de León y Nueva Plaza: la disputa por el Municipio de León

El municipio de León pasó de ser una zona neutral entre organizaciones criminales a una de las plazas en disputa entre cárteles locales y nacionales. La guerra entre la Unión de León, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la entrada del Cártel Nueva Plaza (CNP) han marcado la tendencia al alza de los homicidios y que ya suman 630 asesinatos este año.

La disputa por León no es nueva, desde el 2015 se confirmó la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación a León. El 1 de mayo de ese año tras un operativo en Guadalajara para detener a “El Mencho”, se desató la violencia en varias ciudades, León no fue la excepción. En cinco puntos se registraron incendios de vehículos, uno de ellos fue la quema de un taxi en el puente elevado del Bulevar Escobedo, en la Zona Centro.

Con la llegada del CJNG fueron cayendo los líderes de las mafias locales. El 6 de mayo de 2016 en el restaurante Olive Garden fue asesinado Agustín Álvarez Ramírez, 'El Guty', quien era originario de Michoacán. El 31 de octubre de ese año también fue asesinado Gustavo Sánchez Reynoso, “El Jari”, famoso narcomenudista y extorsionador. Familiares de este último han sido ultimados, la más reciente fue la ejecución de su hijo conocido como “Chicoché” el pasado mes de mayo. Antes de ellos ya habían caído otros líderes del hampa local.

La Unión de León: Una nueva alianza

A la par de la “limpia” por parte del CJNG se fue gestando una nueva alianza, la Unión de León. Una confederación de al menos 10 mafias locales con diferentes giros delictivos que hacen frente a los originarios de Jalisco.

“La Unión de León no existía como cártel, en realidad eran grupos delictivos que tenían regiones de León donde ejercían sus actividades. Muy diversas como robo de transporte de carga, narcomenudeo, ordeña de ductos, giros negros, robo a casa habitación; (…) no se trata de un cártel como tal, sino de células delictivas dedicadas a distintos giros, algunos de nueva generación como robo de identidad, clonación de tarjetas, blanqueo de capitales; hay una gama muy amplia. Todo esto existía en un submundo que no conocíamos y que se visibilizó con la llegada del Jalisco Nueva Generación”, explicó en entrevista para Publimetro el analista y experto en seguridad pública, David Saucedo.

Las bandas que conforman la Unión de León son: Los Álvarez, creada por michoacanos y que era liderada por “El Guty” hasta que fue asesinado. Los Antrax, grupo especializado en narcotienditas. Los Cabras que operan en la zona de Los Castillos. Los Colombianos, enfocados al robo y extorsión. La Vieja Guardia, integrada por viejos delincuentes de la ciudad y que operan varios giros.

Los Leches, banda dedicada a la venta de droga en bares y antros de León. Los Marros, grupo de “huachicoleros” y que operan principalmente en la zona sur del municipio. El Búfalo, uno de los principales asaltantes de camiones. El Zamarripa, dirige una red de clonación de tarjetas y robo a cajeros; así como la banda de “El Cholo” o “El Negro”.

Para David Saucedo en la pelea por la plaza de León, los locales de la Unión de León tienen cuatro ventajas: conocen bien el municipio, hay presunta protección por parte de la Policía de León, pueden suplir su gente y mercancía con mayor rapidez que el CJNG. Asumieron un sentido de “protección” de la ciudad.

“Las células de Cártel de la Unión de León se ven a sí mismas como las que están protegiendo y defendiendo a la ciudad de los invasores (…) es el mismo sentimiento de regionalismo y de defensa de la tierra que tenía El Marro (…) en la Unión de León se consideran distinguidos ciudadanos leoneses, ellos se ven como quienes están defendiendo el terruño”, puntualizó David Saucedo.

Las palabras del especialista cobran sentido. En 2015 la Unión de León difundió un video en el que resaltan su identidad leonesa.

Somos un equipo, no somos un cártel. Somos gente que vivimos y nacimos en León y queremos lo mejor para esta ciudad.

"Vendemos nuestra droga a gente que la consume, no obligamos a nadie. Nosotros no le hacemos mal a ningún inocente”, declaró un hombre encapuchado con una máscara verde y con una bandera del Club León de fondo.

El video ha sido uno de los poco posicionamientos públicos de la Unión de León. / Grillonautas

Con bajo perfil, las apariciones de la Unión León han sido pocas. La más reciente ocurrió el 9 de marzo cuando fuerzas federales y estatales detuvieron a 12 personas de “una peligrosa y violenta célula delictiva que operaba en esta ciudad, la cual era integrada mediante la fusión de los restos de otros grupos criminales”. Según el informe, dicha célula opera desde el 2014 “adoptando un modo de actuar en la que aparentaban sus integrantes un buen nivel socio-económico. Habitaban en zonas residenciales, utilizaban vehículos y vestuario de alta gama”.

Otro caso mediático fue el de la detención el 22 de noviembre de 2018 de Alejandro Israel, “El Leches”, presunto asesino de Juan Fernando “N” luego de privarlo de la libertad tras salir del centro nocturno Monroe.

En agosto de este año, la Unión de León emitió un comunicado en el que rechazaban formar una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación. / Grillonautas

A la disputa entre el CJNG y la Unión de León, entró un tercer grupo, el Cártel Nueva Plaza. Grupo delictivo originado en 2017 por disidentes del CJNG y que ahora luchan contra él con respaldo del Cártel de Sinaloa. Su aparición en León se confirmó el 13 de julio, un comando armado ingresó a un domicilio en Valle de los Castillos y ejecutó a cuatro personas. El CNP dejó una mensaje donde anunció una “limpia” contra el CJNG.

UN TERCER CÁRTEL LLEGA A GUANAJUATO

El Cártel Nueva Plaza, escisión del CJNG, mediante un narcomensaje, se adjudicó la masacre perpetrada el lunes pasado en la que murieron 4 personas y 2 más quedaron heridas en la ciudad de León, #Guanajuato. Atacaron una CASA DE PÁNICO del CJNG pic.twitter.com/Znv6SkM373 — David Saucedo (@David_Saucedo_) July 15, 2020

El 23 de julio en la Presidencia Municipal de León fue dejada una narcomanta, en la que el CJNG advertía directamente al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sobre la incursión del nuevo cártel y un presunto atentado en su contra.

“Había un submundo criminal pero también había una zona franca, es decir, los criminales podían traer aquí a sus familias, podían vivir, trabajar, ir a la escuela aquí en la ciudad y todo cambia con la llegada de los jaliscienses (…) mientras todos dormíamos había un submundo criminal que no conocíamos, pero que ya existía y que visibiliza la incursión del Cártel Jalisco”, subrayó David Saucedo.

La manta colocada por el Cártel Jalisco Nueva Generación Confirmó la entrada a escena de un nuevo grupo criminal que disputa el municipio de León. / Cortesía

Infiltraciones en la seguridad municipal

El especialista en seguridad pública, David Saucedo, señala que contrario a otros municipios, el avance del CJNG se ha contenido por la presunta colusión de elementos de la Policía de León con la Unión de León.

Saucedo señala que “la protección, la ayuda en escapes y operativos” ha permitido que el grupo criminal local este frenando a los jaliscienses.

“Tiene de su lado a los comandantes de la Policía de León. Les proveen protección, detienen a los rivales, los ayudan a escapar, les avisan de operativos (…) evidentemente hay un segmento de la Policía que es honesta. La mayoría tiene que entrar a un sistema de trabajo e incurren en situaciones de convivencia, de colaboración y de protección de las células”, sostuvo en entrevista para este medio.

Para el analista, además de las posibles infiltraciones; el salario, el armamento y capacitación son otras limitantes para mantener limpia a la corporación.

“Se tiene que lograr que gran parte de la Policía sea de operaciones especiales, es decir, que la formación SWAT (formación especial en armas y tácticas) generalizarla a un número más grande de policías (…) te va a bajar tu nivel de SWAT pero les tienes que dar esta capacidad”, explicó.

El pasado 22 de septiembre este medio cuestionó al secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, sobre si se ha detectado la infiltración del crimen organizado a la corporación.

“Estamos analizando mucha información que nos llega y les pediría que si hay información que ustedes puedan compartirnos con gusto la analizamos y tomaríamos las medidas necesarias para poder limpiar nuestras corporaciones”, se limitó a declarar.

Además, el 17 de agosto de este año, durante una rueda de prensa sobre el cierre del operativo Golpe de Timón, el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, compartió las cifras de las detenciones durante los 17 meses que duró el operativo. Destacan las pocas detenciones de la Unión de León.

Cabeza de Vaca informó que se detuvieron a 516 integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima y a 303 del Cártel Jalisco Nueva Generación, de la Unión de León sólo 13. Otras agrupaciones a las que les fueron apresados integrantes fueron los Cárteles Unidos con nueve, la Nueva Familia Michoacana con ocho, el Cártel del Golfo con siete y el Cártel de Sinaloa con tres.