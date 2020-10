Denuncian robo de becas federales en Guanajuato, les dan cheque sin fondo

Jóvenes de Pénjamo en Guanajuato denunciaron que sus becas federales “Benito Juárez” fueron cobradas por alguien más, incluso días antes de que les dieran su orden de cobro.

El presunto robo fue expuesto por el senador del PAN, Erandi Bermúdez, quien acusó que en suma desaparecieron por lo menos 500 mil pesos que debieron ser cobrados por los jóvenes originarios de Pénjamo.

“Se trata de un robo de la beca Benito Juárez, firmaron la orden y les piden que vayan al Banco Azteca (…) cuando llegan alumnos de varios bachilleratos de Pénjamo, acuden para hacer su retiro y les dicen que ese dinero ya fue retirado y ya fue pagado a otras personas”, señaló en entrevista para Publimetro.

Por las quejas de los jóvenes, el panista anunció que se presentarán denuncias ante la ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues aseguró que no es la primera vez que se dan malos manejos en programas federales en Guanajuato.

“Vamos a presentar junto con los jóvenes y será la autoridad que determine si es un problema del banco, administrativo o si alguien sustrajo el dinero a nombre de estos jóvenes y será la autoridad quien determine las responsabilidades”, adelantó.

Una de las jóvenes afectadas narró que el 23 de septiembre fueron convocados al Centro de Impulso Integrador de Pénjamo para recibir la orden de cobro de la beca, ahí les fueron tomadas fotografías y se les hizo firmar un documento de acuse de recibido. Al día siguiente acudió a una sucursal del Banco Azteca a cobrar el dinero. Ahí le dijeron que dicha beca había sido cobrada desde el 21 de septiembre, días antes de que les fuera dada la orden de cobro.

La joven que pidió mantener el anonimato por temor a represalias, dijo sentirse “burlada”. También respondió al delegado del gobierno federal en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, quien declaró en medios locales que el recurso no fue entregado porque los jóvenes llenaron mal sus formularios.

“Eso no es verdad, mis datos estaban bien. Firmé y entregué mi credencial, me tomaron fotografías. Eso no es verdad que los datos estaban mal porque si no me hubieran dado la orden de pago (…) me siento burlada porque me tomaron fotos y nos sólo a mí, si no a compañeros que son de comunidades rurales y muy humildes pues que les hagan esto se me hace una falta de respeto”, señaló en entrevista para este medio.

🎥 @ErandiBermudez: denuncio desde el @senadomexicano otro caso más de corrupción del @GobiernoMX: a 150 estudiantes de Pénjamo, Gto., les robaron sus becas. ¡Exigimos una investigación y una fiscalización! Con Morena #NiCambioNiHistoria pic.twitter.com/h3BMJbANJK — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) September 30, 2020

Puntualizó que el problema no es nuevo con la entrega del dinero, pues desde mayo no había recibido el dinero correspondiente a la beca.

Otra denuncia por el mal manejo de programas sociales federales ocurrió en julio de este año. Padres de familia y docentes de municipios del noreste del estado señalaron a Arisbeth García Monjarás, subdelegada regional de programas sociales del gobierno federal en esa zona, de retener recursos del programa "La Escuela es Nuestra", así como de presionarlos para contratar a ciertas empresas. La funcionaria renunció al cargo en medio de denuncias.

Delegado niega acusaciones

El delegado del gobierno federal en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, negó las acusaciones y dijo que las denuncias por parte de políticos panistas son para sacar beneficios en. Las próximas elecciones.

“Más que denuncias es un posicionamiento político en la Cámara de Senadores, no es propiamente una denuncia, pero más allá de eso no corresponde a la realidad. Son 22 casos los que tengo reportados y no es un fraude. Es un problema de carácter administrativo que se está resolviendo y atendiendo Banco Azteca”.

Hernández Núñez defendió que el recurso no fue entregado sólo a 22 estudiantes porque sus datos estaban mal capturados.

“Cuando ellos descargan la aplicación y dan de alta sus datos personales hay algún error, ya sea en el nombre, el número de teléfono. Diversas situaciones se presentaron. Cuando eso ocurre el joven intenta descargar desde su aplicación su código QR con el que se presenta en ventanilla para cobrar su beca, no se genera porque hubo un error en la captura de los datos, los jóvenes ahí son los que capturan los datos”

Aseguró que ya se está trabajando para que el dinero sea entregado a los estudiantes que fueron afectados.