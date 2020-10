Padres de niños con cáncer protestan en Celaya por falta de medicamentos

Madres y padres de menores con cáncer protestaron en el Hospital General de Celaya para denunciar el desabasto de medicamento que ha provocado un retraso en el tratamiento que reciben sus hijos.

Entre las madres protestantes estaba Rosa Isela Santana, madre de Marco Said de 13 años y quien padece leucemia linfoblástica. Señaló que el precio del medicamento a complicado el acceso a él de forma privada.

“Había estado bien pero empezaron a fallar las quimioterapias, tuve que comprar ciclofosfamida me costó 10 mil pesos, le tocaba citarabina costaba 30 mil y no la pudimos comprar. El hospital nos dio la mitad de la dosis y estamos preocupados porque no sabemos qué reacción va a tener”, detalló.

Los manifestantes fueron recibidos por el Coordinador de Salud Pública, el Dr. Moisés Andrade Quezada, quien se comprometió a resolver el desabasto en dos semanas. El médico aseguró que el problema de desabasto se agravó luego de que Cofepris confirmara el robo de 37 mil oncológicos y que estaban destinados al tratamiento de niños y niñas en el país. El robo de medicamentos ocurrió el pasado 4 de octubre en las instalaciones de la empresa farmacéutica en la Alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Salud de Guanajuato anunció desde este 12 de octubre que asumirán la compra de los medicamentos necesarios para atender a menores con cáncer en el estado. Cabe destacar que aún no se cuenta con proveedor del medicamento ni tampoco con una recurso estimado para dichas compras, según aseguró la SSG el retraso se debe a que no se ha conseguido un proveedor confiable y no por falta de recurso.

El desabasto a nivel federal comenzó a afectar los tratamientos oncológicos que se dan en el Hospital General de Celaya y León, ambos dependientes de la Secretaría de Salud de Guanajuato. En estas dos unidades se atienden cerca de 100 menores con cánceres activos y son cerca de mil menores los que están en monitoreo. Hay más menores afectados en clínicas del IMSS y del ISSSTE.

“De acuerdo con el registro acumulado de casos de cáncer en menores de 18 años se cuenta con mil 741 casos del periodo de 2005 a 2019, de los cuales 819 son leucemias y 992 tumores sólidos. Existen dos unidades médicas acreditadas las cuales atienden a los infantes; el Hospital General Celaya y el Hospital General de León”, informó la SSG.

MEDICAMENTOS QUE SE NECESITAN: