Urgen reconocimiento de matrimonio igualitario e identidad de género desde el Congreso de Guanajuato

Matrimonio igualitario, reconocimiento legal de la identidad de género y políticas públicas para erradicar el acoso escolar por la identidad de género, fueron las tres iniciativas urgentes que colectivos y activistas integrantes de la Coalición Guanajuato LGBT presentaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).

Lucía Verdín Limón, subsecretaria de la Coalición Guanajuato LGBT. / René Fúnez

La intención es que sea el propio procurador, José Raúl Montero de Alba, quien abandere las iniciativas ante el Congreso de Guanajuato. Dicho acuerdo fue promovido por el propio Montero de Alba en mesas de trabajo de diversidad sexual con miembros de la comunidad LGBT.

“Lo que pretendemos es que el procurador abandere estas propuestas que ya están muy contextualizadas. Es muy claro lo que estamos buscando y es un seguimiento a un ofrecimiento que el propio procurador hizo en una mesa de trabajo de diversidad sexual sobre que les presentáramos un diagnóstico y en eso se basaría para presentar una iniciativa o reforma ante el Congreso de Guanajuato”, explicó Lucía Verdín Limón, subsecretaria de la Coalición Guanajuato LGBT.

El diagnóstico fue entregado la mañana de este miércoles en las instalaciones de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. El documento también explica otras reformas de protección a la comunidad LGBT en el estado.

Piden se prohiban las terapias de conversión sexual bajo un enfoque de salud pública, se establezca la definición de las terapias hormonales y cirugías de afirmación sexual para personas trans, se incluyan los procesos médicos para las mujeres trans y lesbianas que buscan ser madres, la creación de cuotas laborales para personas LGBT y la inclusión de organizaciones civiles que trabajan en pro de la diversidad sexual.

“No es necesario que hagamos nuevas legislaciones, sino que a las que hay hechas se agreguen breves palabras o se analicen con perspectivas de género y de diversidad para que se incluyan a las poblaciones con las que estamos trabajando”, señaló Lucía Verdín Limón.

El documento fue recibido por la coordinadora de Educación de la PDHEG, Verónica Aguilar Cuéllar, pues se aseguró que el procurador José Raúl Montero de Alba no estaba presente.

Verdín Limón señaló que se mantendrán en el ánimo de seguir colaborando con la PDHEG. Adelantó que esperarán la respuesta del procurador para continuar las acciones de promoción de derechos de la comunidad LGBT.

“Estamos en la mejor disposición de trabajar en conjunto y se ha dado la oportunidad de poder hacerlo y se ha tenido este acercamiento (…) esperaremos la respuesta ante esta presentación y ya veremos qué es lo que sigue”, finalizó.

Comunidad trans una de las más invisibilizadas

Pocas oportunidades en espacios laborales, falta de acompañamiento médico e invisibilización, son algunos de los problemas que sufren personas integrantes de la comunidad trans en Guanajuato.

La licenciada Ivanna Tovar Adjuntas explicó que muchos de los problemas sistemáticos que afectan principalmente mujeres trans se derivan de la falta de reconocimiento de su identidad por parte del gobierno del estado.

Ivanna Tovar Adjuntas, co secretaria de la Coalición Guanajuato LGBT. / René Fúnez

“Más del 75% de la población de mujeres trans ejerce el trabajo sexual por falta de oportunidades laborales. También el rango de vida de una persona trans, en México y América Latina, es hasta los 35 años de edad (…) si no nos dan oportunidades es porque no tenemos nuestra rectificación en nuestra acta de nacimiento, mientras en el estado no nos siga reconociendo es por lo que se generan las demás problemáticas”, señaló.

Ivanna, quien es la primera mujer trans en titularse de la Universidad de Guanajuato, destaca que en el sector salud también enfrentan problemas para acceder a un acompañamiento médico que les permita realizar su transición de forma segura.

Para ella, uno de los frenos en la generación de políticas públicas de respeto y protección a la comunidad LGBT, son los grupos políticos conservadores.

“Los endocrinólogos de algunos centros de salud no te quieren atender porque eres persona trans pero necesitamos ese acompañamiento (…) la derecha ha sido un impedimento para el desarrollo de los derechos humanos y la ultraderecha ha sido la que no deja que el estado sea un estado laico y siguen metiendo a la religión de por medio”, puntualizó.