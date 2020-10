Cárteles en Guanajuato buscarán infiltrar proceso electoral de 2021, advierte especialista

La disputa por el control de Guanajuato entre cárteles del crimen organizado se podría trasladar a los comicios electorales de 2021, como una forma de penetrar en las estructuras municipales de la entidad, advierte el especialista en seguridad pública, David Saucedo.

Para Saucedo la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales no es nueva, pero será en el 2021 cuando con financiamiento de campañas o acuerdos, afiancen el control de municipios y con ello, principalmente el de las corporaciones policiacas.

“Los cárteles ya penetraron las estructuras de gobiernos municipales, tienen el control de presidencias, de direcciones de policía, direcciones de obra pública, de comités de agua potable y de organización de ferias regionales (…) hay presidentes municipales que tienen colaboración codo con codo con los cárteles de la droga y para todos es conocido que Villagrán es un caso”, señaló.

Mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación genera acuerdos con el candidato ganador y se enfoca al control de las corporaciones policíacas, el Cártel de Santa Rosa de Lima financia campañas de sus candidatos para acceder al control de la policía y de los recursos de obra pública.

El 12 de marzo de 2019, se filtró una llamada entre Noé Israel “N” alias el “El Puma” y Hugo Estefanía, ex alcalde de Cortazar por el PRD asesinado el 30 de noviembre pasado. Conversan sobre cómo desviar recursos públicos provenientes de fondos federales para obra pública y seguridad, así como del financiamiento de campañas políticas.

“Hay un chingo de lana que se puede recuperar en la parte de Obra (…) yo te digo cómo lo manejas y hay un chingo de recursos que se tienen que bajar y son limpiecitos y sin broncas”, le dijo Hugo Estefanía a “El Puma”, ex integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima detenido el 23 de junio de este año y quien también es sobrino del actual alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza.

“Al Santa Rosa de Lima le interesa tener bajo su control a un número de municipios para tener el control de la dirección de policía pero también de direcciones de obra pública, es decir, el fondo uno del ramo 33 (…) pueden dirigir el presupuesto de obra a las constructoras que ellos ya tienen controladas, de modo que es un agente de ingresos la ordeña de recursos públicos”, explicó David Saucedo para este medio.

El 21 de mayo del 2019 se reportó la detención por parte de la Policía Federal del director de Seguridad Pública del municipio de Manuel Doblado, Alejandro Alaníz Muñoz, cuando viajaba en una camioneta con dos mujeres atadas y amordazadas, a las que presuntamente secuestró. Una de las mujeres privadas de la libertada pertenecía a la propia corporación policiaca.

“Ambos cárteles le están apostando al control de las estructuras municipales, el Cártel Jalisco le apuesta más al control de la direcciones de policía (…) porque se trata de pequeños ejércitos, se trata de entre 30 o 300 elementos, dependiendo del municipio, que están armados, que tiene patrullas, vehículos y tiene atribuciones para incautar, confiscar y generar retenes”, señaló David Saucedo.

El especialista en seguridad pública reiteró la urgencia de blindar los procesos electorales y a los propios partidos para evitar que lar organizaciones criminales puedan filtrarse en ellos. Recordó que en las elecciones de 2018 ocurrieron asesinatos y agresiones contra candidatos, pero ninguna fue esclarecida.

En mayo de 2018 fue asesinado Remedios Aguirre, aspirante a alcalde de Apaseo el Alto por el partido Morena. También en mayo de ese año el candidato independiente a la presidencia municipal de Apaseo el Grande, Víctor Manuel Rico Escamilla, fue secuestrado, tras liberado se bajó de la contienda.

En hechos más recientes, en junio de este año el ex candidato de Morena a la alcaldía de Abasolo, Joel Negrete Barrera, fue asesinado en su tienda de abarrotes. El pasado 9 de octubre, el ex candidato a alcalde de Jerécuaro por Morena, Jesús Tinajero Pineda, fue asesinado y descuartizado, sus restos fueron abandonados en la carretera Jerécuaro-Apaseo el Alto.

“Hay dinero del narcotráfico en las campañas, si no se corrige como lo que ocurrió en el proceso electoral anterior, donde incluso murieron algunos candidatos y no fue esclarecido, pues no vamos a poder avanzar en las campañas”, finalizó.