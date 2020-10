“Dar alma, vida y corazón en cada verso”: Leones de la Sierra de Xichú cierran Cervantino

“Los trovadores, los poetas cumplen una función que es decir lo que la gente quisiera decir, ellos lo dicen a través del verso”, y fue justo así como los Leones de la Sierra de Xichú cerraron la edición 48 del Festival Internacional Cervantino.

Con su espectáculo #Mester de Juglaría (“De Chispa y de Fundamento”) y teniendo como escenario el Teatro Juárez, el grupo de huapango arribeño originario de la Sierra Gorda de Guanajuato ofreció un concierto donde con rimas y versos retrataron la vivencias contemporáneas, entre ellas, no faltó el Covid-19.

“Del Covid-19 hablamos desde el fundamento, que tenga inteligencia lo que se comparte, que invite a reflexionar y que abrace. Porque muchos necesitan ese abrazo por lo que han vivido con esta pandemia (…) el huapango arribeño se caracteriza por abordar desde la poesía los distintos momentos que va viviendo la sociedad”, dijo Vincent Velázquez, integrante de la agrupación.

Con un público ausente en el recinto pero no en la distancia, su espectáculo fue uno de los más vistos de todo el Cervantino en redes sociales, al que volvieron en 2019 luego de ser los grandes ausentes en la “fiesta del espíritu” desde el 2008.

“A pesar de la virtualidad que de cierta forma nos separa, el espíritu humano busca florecer en esta virtualidad y en ese sentido traemos el chip de que le teatro estará repleto de la vibra de la gente que nos estará siguiendo en sus celulares o en sus pantallas”, compartió Vincent en entrevista con este medio previo al concierto.

Festival Internacional Cervantino virtual llegó a más de 2 millones de personas La llamada “Fiesta del Espíritu” de este año estuvo integrada por 822 artistas, 442 nacionales y 380 de 15 países.

Las controversias, los versos “picantes” donde narran hechos sociales, políticos, humanos y hasta naturales, no faltaron. Sus famosas calaveritas hicieron mención desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hasta el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Y como la trova es “como un río que va cambiando con la historia y el tiempo”, según explica Vincent, también abordaron hechos recientes en la vida pública mexicana, la captura en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, titular de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“No podemos eludir lo que se está viviendo en el país desde distintos niveles, hay distintas temáticas actuales que estamos obligados a abordar como trovadores, pero nuestra propuesta no se reduce a hablar sobre lo político, tiene más matices y colores. Pero algo que distingue a los Leones de la Sierra de Xichú es que en los contenidos que se comparten en Cervantino hay un análisis desde nuestro punto de vista de lo que sucede en el país”, explicó Vincent.

El espectáculo de los Leones de la Sierra de Xichú buscó dejar un mensaje: florecer.

“Como dice el dicho: dar alma, vida y corazón en cada verso, en cada acorde y cada paso (…) lo que menos podemos dejar de hacer es florecer, es decir, reír, imaginar, pensar, bailar, escuchar”, pidió Vincent a los mexicanos.

Calaveritas

Hugo López -Gatell

La gente encome a sus dones y empresarios marrulleros, chatarros y refresqueros lo odian por sus opiniones. Divide las emociones este científico experto, ¡mientras hay damas que flechadas a granel sueñan con un beso de él!, ¡otros lo quieran muerto!. ¡Calaca!

Andrés Manuel López Obrador

El Peje muy socarrón alardeaba presumiendo, me siguen favoreciendo las encuestas de opinión ni aún echándome montón desde múltiples lugares, logran Loret y sus pares que la pelona me lleve y hasta el Covid-19 me hace lo que el viento a Juárez. Y la muerte más que huraña dijo ¡cállate la boca!, cuando te toque te toca y sabrás de mi guadaña, es mucha tu astucia y maña, pero oye bien lo que digo, cuando yo quiera te obligo, renuente tú y yo feliz, a que dejes a Beatriz y te arrejuntes conmigo. ¡Calaca!

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

Sinhue, ¿Por qué tantas dudas?, dijo la muerte. Ya sin las manos peludas del Marro encima, ¿por qué tiemblas?, ¿por qué sudas?. ¡Ah!, me doy idea ya, Sinhue. Te veo rezando oraciones, andas en febril jadeo y a San Juditas Tadeo le imploras sus bendiciones, vienen unas elecciones en las que te juegas tu suerte, ni el virus que pegó fuerte y los cárteles que están, ¡tu miedo es que pierda el PAN!, porque eso sería tu muerte… ¡política!. ¡Calaca!

Salvador Cienfuegos

“En un breve santiamén, los gringos los capturaron. Fuegos llegó a tener cien y todos se le apagaron. Va a estar de veras muy diablo que libre el juicio penal, ni el rango de general lo podrá poner a salvo. Dijo la muerte perpleja, lo arrastraré de una oreja a sabiendas que otra vez este malandro, ¡sólo es la punta de la madeja!. ¡Calaca!