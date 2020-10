Preocupa a especialistas alza de contagios de Covid-19 en Guanajuato

El nuevo incremento de contagios de Covid-19 en Guanajuato ha provocado que varios sectores se manifiesten, entre ellos, infectólogos de Guanajuato se posicionaron sobre este incremento.

El infectólogo Alejandro Macías recomendó promover las acciones de prevención como el uso de cubrebocas, pero también puntualizó que se debe de optar por el confinamiento. El especialista señaló que con la temporada invernal los casos se podrían disparar al bajar la ventilación en lugares cerrados.

“No es de extrañar que empiecen a incrementar los casos, toda vez que con el frío y la baja de las temperaturas la gente empieza a exponerse más y se empieza a ventilar menos. Muy probablemente se van a disparar los casos (…) creo que debemos insistir no solamente en acciones de confinamiento si no en la precaución de que usemos cubrebocas, usar un oxímetro y la detección temprana de la autoridad. Se debe dejar el confinamiento como la ultimísima medida para evitar la afectación de las actividades y de la economía”, explicó quien también fue comisionado durante la pandemia por la influenza AH1N1.

Concamin Bajío exige dureza contra establecimientos que no respetan protocolos sanitarios ante aumento de contagios Bares y antros de la ciudad de León lucen repletos. En los últimos días los casos de Covid-19 en Guanajuato van en aumento.

Macías explicó que las medidas de confinamiento por parte del gobierno deben ser la última medida para evitar profundizar las afectaciones económicas, pero insistió que el “quedarse en casa” debe ser una de las prioridades de los guanajuatenses para evitar un repunte importante en los casos del nuevo coronavirus.

“Yo diría que más que el semáforo se tiene que dar el mensaje contundente de que, si te puedes quedar en casa, hay que quedarse (…) si te sientes mal con tos, fiebre y dolor, hay que detectarlo a tiempo, ese mensaje es mejor que estar poniendo semáforos de colores", explicó.

El también infectólogo y director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Juan Luis Mosqueda, manifestó que se debe explicar a la sociedad las vías de contagio y su prevención. Lo anterior como medida para que pese al aumento de movilidad no se generen nuevos contagios.

“Si conocemos las vías de transmisión, entonces conocemos las formas de prevención (…) Me preguntan si está bien si abren un restaurante. No lo sé. Depende si es un restaurante pequeño, encerrado. Es un problema, porque la gente no va a tener cubrebocas, no va haber distancia y no va a estar ventilado. No tiene ninguno de los tres elementos. Pero si es un restaurante muy grande, abierto y con mucha distancia tienes los tres elementos”, explicó durante su conferencia en el primer Congreso en línea de Especialidades Médicas, organizado por el Hospital Aranda de la Parra.

Ante posible rebrote piden cerrar panteones en Guanajuato A la fecha en Guanajuato se han confirmado 47 mil 297 casos de Covid-19 y 3 mil 172 muertes.

Mosqueda señaló que se pueden realizar actividades cotidianas pero sólo si se siguen los protocolos sanitarios. Entre los usos y costumbres, ejemplificó que al visitar familiares se puede moderar el contacto y la convivencia en espacios ventilados.

“No habrá problema si visitas al abuelo, le das un abrazo breve y te pláticas en un lugar abierto (…) te sientas a platicar a una distancia preferentemente en un lugar abierto. Ah, no, pero se nos ocurre que se le van a hacer una fiesta a los abuelos, en una sala pequeña los tíos, los primos todos amontonados, sin cubrebocas. Pues claro, que eso va a ser mucho riesgo”, ejemplificó.

Sólo este domingo se reportaron 163 nuevos contagios de Covid-19 en Guanajuato y 19 muertes. La entidad acumula 48 mil 559 casos positivos y 3 mil 246 decesos. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que hay 49 personas intubadas y en estado crítico, 183 se reportan como graves y 18 como estables.