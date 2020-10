Ante rechazo de AMLO a diálogo, Diego Sinhue lanza encuesta digital

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los 10 gobernadores de la Alianza Federalista que se manifestaron este lunes para exigir un diálogo a fin de evitar más recortes y negociar el presupuesto para el 2021.

"No (me voy a reunir con ellos), porque no hay materia, los está atendiendo el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investidura”, respondió López Obrador en su conferencia matutina.

Tras el amago que realizaron los mandatarios estatales de abandonar el pacto federal, López Obrador aseguró que “que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal, primero porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan”.

Si no hay diálogo, estamos listos para la lucha: Diego Sinhue se lanza contra gobierno federal Al gobernador de Guanajuato se sumaron representantes del sector empresarial, político, social y científico.

Tras las declaraciones del presidente, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también respondió con una encuesta en sus redes sociales. El ejecutivo estatal preguntó abiertamente sobre si el gobierno federal debería devolver recursos al estado, así como apoyos a varios sectores.

“Ante la declaración del Presidente, les pregunto: ¿Quieren las y los guanajuatenses que el Gobierno Federal regrese los recursos para los tratamientos de cáncer, becas para estudiantes, el apoyo para la ciencia, cultura, deporte, seguridad e infraestructura que les corresponden?”, cuestionó el gobernador en sus redes sociales.