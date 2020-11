Pese a multas leoneses no respetan medidas sanitarias, autoridades reprochan falta de conciencia

El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, informó que suman más de mil 900 multas a personas que no portan el cubrebocas, además, detalló que durante el fin de semana se reportó una alta movilidad, pues durante el sábado pasado en menos de 8 horas se recibieron 740 llamadas por ruido excesivo.

El funcionario reprochó que pese a que se endurecieron las medidas del gobierno municipal para que los leoneses respeten las medidas sanitarias, los exhortos e incluso sanciones no han disminuido la movilidad.

“El problema de aquí no es que nosotros estemos deteniendo, el problema es la falta de conciencia de los ciudadanos que no creen, el ciudadano no quiere entender que el problema está (…) el problema yo lo veo en el ciudadano que no toma conciencia y ustedes lo ven cada fin de semana en los restaurantes, en el centro”, declaró Bravo Arrona.

Advierten posible cambio de semáforo en Guanajuato tras detectar alta movilidad el fin de semana Guanajuato capital lució repleto de personas que acudieron para los festejos del Día de Muertos y Halloween. En León los bares y antros estuvieron a su máxima capacidad.

El director de Fiscalización y Control, Francisco Arenas informó que desde abril a la fecha se han suspendido 440 eventos masivos, 37 de ellos sólo durante la semana pasada. Además, se han levantado 164 actas a establecimientos que no están respetando los protocolos establecidos.

Este miércoles la Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó 421 nuevos contagios y 23 decesos por coronavirus, con ello la entidad llegó a los 51 mil 891 casos y un acumulado de 3 mil 478 decesos.

Sólo en las últimas 24 horas murieron 18 personas de León, dos de Salamanca, una persona en Irapuato, Pénjamo y San José Iturbide.