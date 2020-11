Dictan formal prisión a Bárbara Botello, anuncia apelación

El Juzgado Tercero Penal de Partido dictaminó auto de formal prisión para la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello, por el delito de peculado durante su administración.

El dictamen es por el mismo motivo por el que fue detenida el pasado 30 de mayo de 2019, acusada por suscribir en 2013 y 2014 seis contratos de prestación de servicios con empresas y cuyo servicio nunca realizaron. Según el informe de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato el daño al erario sería de un millón 577 mil 600 pesos.

Detienen a ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Los procesos en su contra se desprenden de su gestión en la administración 2012- 2015 al frente de la alcaldía de León.

Bárbara Botello emitió un comunicado en el que informó que la medida de prisión preventiva no fue solicitada por lo que no será aprehendida. Precisó que el proceso legal aún no termina y faltan las etapas correspondientes a las pruebas y a las conclusiones de las partes.

La ex alcaldesa adelantó que apelarán la resolución ante el Supremo Tribunal de Justicia.

“A pesar de tratarse de un asunto de trámite, este auto es una de las aberraciones jurídicas más grandes que he visto en mi carrera de 30 años de ejercicio del derecho. No hay empresas fantasma, lo que hay son acusaciones fantasma de parte de un gobierno fantasma que pretende asustar a sus enemigos, pero que es incapaz de asustar a la verdadera delincuencia que se ha enseñoreado de nuestro estado y de nuestro municipio. Por eso voy a seguir defendiéndome del aparato del Estado y del PAN-Gobierno que se ha dedicado permanentemente a perseguirme por todos los medios posibles”, comunicó Bárbara Botello.