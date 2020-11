Festival Internacional del Globo 2020 llega a más de 2 millones de personas

Este lunes termina el Festival Internacional del Globo 2020 En Directo y que este año, a pesar de no contar con asistentes, pudo llegar a más de dos millones de personas en todo el mundo.

Desde el pasado viernes dio inició el festival, teniendo como zona de despegue El Bosque Country Club de León y desde donde 100 aeronaves, figuras especiales y dirigibles, volaron por León.

En esta edición atípica participaron pilotos provenientes de Rusia, Canadá, Estados Unidos, Lituania, Francia, Brasil, España y México. Además se contó con la presencia de 11 figuras especiales: La Matryoshka, Owl, Penguin, Sherlock Holmes, Little Dog, Jupiterman, Baby Montster, My Deerling, La Gallina Pintadita, Bola de Basquete, Little Ball Ball y Bob Esponja.

“Hasta el momento, FIG en Directo a tenido un alcance mayor a los 2 millones de visualizaciones tan solo en Facebook, por lo que este formato ha superado todas las expectativas”, informó el comité organizador del FIG.

Este año las tradicionales noches mágicas con el encendido de globos se pudo seguir por transmisiones en vivo y que fueron amenizadas por la Sonora Dinamita y el Dj Deorro

“Tuvimos que aprender a hacer como un evento alterno al evento presencial, no perder la magia, la esencia del espectáculo, pero sí dar la alternativa de que por medio de las redes podamos llegar a muchísimas partes del mundo”, señaló la directora del FIG, Escandra Salim Alle, durante la inauguración del FIG.

Año con año la derrama económica del FIG asciende a aproximadamente 750 millones de pesos, pero con la edición sin asistentes de este 2020 se espera generar 15 millones de pesos.









Publicidad









“Hasta encontrarlos”, A Tu Encuentro cumple un año buscando desaparecidos en Guanajuato El 7 de noviembre nació A Tu encuentro con cinco familias con personas desaparecidas y a un año de su fundación ya suman más de 200 familias que todos los días buscan a sus seres queridos.

Con FIG atípico hoteles alcanzan 38% de ocupación

La edición del FIG 2020 En Directo generó un incremento en la ocupación hotelera de León, que alcanzó hasta un 38%, superando los niveles del 18% con el que el sector cerró el mes de octubre.

Juan Pablo Rocha, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, precisó que aunque no se alcanzó la meta del 50% en la ocupación, se trata de uno de los mejores índices desde que comenzó la pandemia por el Covid-19.

Explicó que del jueves 12 de noviembre al viernes 13 se reportó una ocupación de las habitaciones del 28%, de viernes para sábado aumentó al 31%; mientras que de sábado a domingo se tuvo el mayor incrementó al alcanzar el 38% de las habitaciones ocupadas.

“Por el golpe económico que nos ha dejado esta pandemia sí lo hemos resentido, de una forma muy drástica. Tal vez del sector de proveeduría del sector servicios, somos el que más lo ha resentido (…) el año pasado tuvimos el 98% de ocupación durante el Festival del Globo”, detalló Juan Pablo Rocha.

El representante hotelero también informó que a la fecha han cerrado seis hoteles en León y se ha tenido una pérdida de empleo de mil 500 plazas de las 6 mil que se tenían antes de la contingencia sanitaria.

Adelantó que se mantienen atentos a la organización de la Feria de León 2021, evento que podría ser un factor importante de recuperación económica para el sector hotelero.