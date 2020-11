Sin invitar a víctimas alcaldesa de Salamanca anuncia "protocolo" para periodistas

La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, convocó a una rueda de prensa para presentar un protocolo de protección de periodistas, sin embargo, su administración no convocó a integrantes de El Salmantino, portal de noticias donde trabajaba Israel Vázquez y que ha denunciado hostigamiento por parte del gobierno municipal.

Sólo algunos medios fueron llamados a la presentación de un “instructivo de seguridad para periodistas” en la que incluso no estuvo presente la edil morenista sino representantes de seguridad. En el encuentro no se explicó a detalle en qué consistirán dichas medidas. A los medios que no fueron convocados sólo se les envió un boletín informativo.

“Se presentaron seis puntos principales que es mantener y reforzar la comunicación directa a efecto de recabar y verificar la información: valorar la cobertura, proporcionar certeza en materia de seguridad que garantice la vida, integridad, y libertad de los periodistas: así como respetar el acordonamiento y proporcionar facilidades para realizar trabajo periodístico”, se limitó a comunicar el gobierno municipal.

Estos seis puntos fueron presentados como un protocolo de seguridad para periodistas. / Cortesía

“Hemos dejado de hacer cosas” reconoce gobierno de Guanajuato frente a violencia Familiares del reportero salmantino asesinado, Israel Vázquez, dan voto de confianza a Luis Ernesto Ayala y el fiscal Carlos Zamarripa.

Tras el asesinato del reportero Israel Vázquez y los constantes ataques armados, el último este sábado por la noche donde siete personas perdieron la vida la colonia Barlovento y tres más fueron privadas de la libertad; este lunes salmantinos marcharon para exigir la renuncia de la presidenta municipal Beatriz Hernández.

El contingente integrado por más de un centenar de personas se plantó frente a la presidencia municipal para manifestar su molestia por la violencia en el municipio.

“¡Qué renuncie!, ¡Fuera Beatriz!, ¡Justicia para Israel!, ¡justicia para todos los muertos! ¡queremos paz!”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes.

A la par, este lunes a las 09:30 horas se reanudó la audiencia contra José Luis “N” y Martín Eduardo “N”, presuntos responsables del asesinato del reportero Israel Vázquez. Poco tiempo de iniciada la audiencia, la defensa de los imputados la prórroga del plazo constitucional por 144 horas a efecto de recabar diversos datos de prueba.

La audiencia de vinculación a proceso bajo la causa penal IP2720/319 será retomada el viernes 20 de noviembre a las 10:30 horas, en tanto, los acusados del homicidio calificado permanecerán en prisión preventiva.