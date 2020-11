Denuncian presunto abuso sexual de un menor en colegio del Opus Dei en León

Los padres de un niño de ocho años denunciaron el abuso sexual del que fue víctima su hijo por parte del director del Colegio Liceo de León, perteneciente a la organización religiosa Opus Dei, y contra quien ya hay una orden de aprehensión.

María Manríquez y Carlos Navarro, padres de la víctima, señalaron que el director de la institución, Roberto “N”, llevó al menor a la dirección, cerró la puerta, bajó las persianas y le dijo que “estaba en edad de tener sexo”. El niño relató el hecho a sus padres cuando estos volvieron de un viaje de trabajo y preguntaron a sus tres hijos sobre cómo les había ido en la escuela.

“Lo agarró del cuello, lo lastimó y le dio un beso en la boca”, narró la madre del niño que cursa el tercer grado de primaria. Por la agresión sexual, el menor cambió su conducta, tenía miedo de ir a la escuela pues, según refirieron los padres, era vigilado por el director.

La agresión ocurrió la última semana de enero de este año y fue el 10 de febrero cuando presentaron la denuncia formal y derivado de ello en octubre se giró la orden de aprehensión bajo el folio 1P2020-1238 por el magistrado de la tercera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.

Los padres del menor señalaron que por parte de la Fiscalía local han sido amedrentados para que desistan del proceso legal contra Roberto “N”, director del colegio y señalado del abuso sexual. Adelantaron que mantuvieron comunicación con la madre de una menor, cuya hija también habría sido víctima.

“Desafortunadamente la posición de algunos padres, inclusive de las personas que laboran al interior de la escuela no ha sido lo que esperábamos; lejos de tener apoyo, de tener esa solidaridad; lo que han hecho es intentar desacreditarnos a tal grado que hemos decidido ya no vivir en la ciudad de León. Hemos tenido que movernos a otra ciudad por temor a las represalias que podamos tener (…) desde que nos acercamos a las autoridades el mensaje fue que si nosotros no sabíamos con quién nos estábamos metiendo, que si no sabíamos con qué clase de personas estábamos tratando”, señaló Carlos, padre del menor.

Niños explotados, corrupción de menores aumenta 50% en Guanajuato Para la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) los delitos de corrupción de menores y de trata en Guanajuato están directamente relacionados a redes del crimen organizado y su aumento es el reflejo de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.

Tanto la familia como el abogado que lleva el caso pidieron al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y también al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, que los ayude a dar justicia al abuso del que fue víctima su hijo.

Luego de la denuncia pública, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) inició el oficio de queja 225-20-A-I.

“La PDHEG inició por oficio la queja 225-20-A-I, y solicitó un informe sobre los hechos a la Fiscalía Regional en León y a la Delegación de la Secretaria de Educación de Guanajuato en la misma ciudad”, informó el organismo.

Según la organización Aldeas Infantiles SOS, dentro de los países que están dentro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México es el primer lugar en casos de abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos anualmente.