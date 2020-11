Guanajuato contratará nueva deuda pública por 5 mil mdp para 2021

El gobierno de Guanajuato entregó el Paquete Fiscal 2021 y en el que se prevé una nueva contratación de deuda pública por 5 mil millones de pesos, con lo que el adeudo por guanajuatenses sería de 704 pesos. Con dicho endeudamiento, se prevén ingresos por 89 mil 298 millones de pesos.

La contratación de la deuda sería utilizada para “inversión productiva” según señaló Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA).

“Podríamos pedir 15 mil millones de pesos pero estamos haciendo esto de forma gradual (…) será inversión productiva como medida contracíclica para acelera la recuperación en el estado (…) la deuda per cápita es de 704 pesos por Guanajuatense lo que coloca al estado en el tercer lugar nacional mientras que el promedio en el país es de 4 mil 333 pesos por habitante”, argumentó el titular de la SFIA.

El documento oficial de la Ley de Ingresos para 2021 detalla que 660 millones serían para infraestructura y equipamiento educativo, mil millones para infraestructura social para el desarrollo regional, mil 840 millones para infraestructura terrestre y movilidad, 300 millones para el sistema de salud pública y mil 200 millones para el fortalecimiento de la seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica.

Salgado Banda aseguró que para 2021 no se prevé ningún incremento de impuestos ni las tasas vigentes en el estado. Defendió que desde el gobierno estatal se ha bajado el gasto corriente con una disminución del 20% en dotación de combustibles, la no contratación de nuevo personal no asociado a actividades esenciales, reducción de eventos públicos y gastos de ceremonial, así como baja en gastos de pasajes aéreos y viáticos.

“Para 2021 no se plantean cambios al marco tributario local, es decir, no se crearán impuestos, no se aumentarán las tasas vigentes. Lo anterior con el objetivo de abonar a la recuperación económica y al bienestar de las familias guanajuatenses”, manifestó el funcionario estatal.

Guanajuato podría regresar a clases presenciales en enero El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, señaló que el regreso se dará si los casos activos están por debajo de los 2 mil 500.

Los ingresos por 89 mil 298 millones de pesos serán distribuidos de la siguiente manera: 64 mil 060 millones serán ejecutados por el gobierno estatal, 15 mil 256 millones se distribuirán entre los 46 municipios y 9 mil 982 millones serán destinados a organismos autónomos.

Los recursos a disposición del gobierno estatal están pensados para ejecutarse en 91 programas de gobierno, 81 de ellos del gobierno estatal y 13 de organismos autónomos. Los programas a los que se destinarán los recursos a su vez se dividen en seis ejes.

#PaqueteFiscal2021📜🏛️ | El Congreso de Guanajuato recibió las iniciativas que conforman el paquete fiscal estatal para el 2021, que incluye las iniciativas de Ley de Ingresos y de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2021. pic.twitter.com/x6pqyFBS71 — Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) November 25, 2020

Para el eje de seguridad y paz social se destinarán más 10 mil 700 millones, para desarrollo humano y social serán 15 mil 106 millones, en economía para todos se erogarán mil 267 millones de pesos, para desarrollo ordenado y sostenible serán 2 mil 926 millones, en gobierno humano y eficaz serán mil 592 millones y en el eje de educación de calidad se destinará la mayor parte con 27 mil 998 millones.

En el Paquete Fiscal para 2021 se destaca que la recién creada Comisión Estatal de Atención a Víctimas tendrá un presupuesto de 27 millones de pesos, de los cuales 10 millones están destinados al Fondo de Atención a Víctimas. Para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas se destinará un presupuesto por 9 millones de pesos.

DEUDAS CONTRATADAS POR GUANAJUATO

2016 – 2 mil 152 millones de pesos

2018 – 2 mil 088 millones de pesos

2020 – 5 mil 350 millones de pesos

2021 – 5 mil millones de pesos (por contratar)