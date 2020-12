En febrero prevén regreso a clases voluntario en Guanajuato

Para febrero se analiza un regreso a clases voluntario para los docentes, alumnos y padres de familia que así lo decidan. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, detalló que se trataría de un modelo híbrido en el que quienes no quieran aún regresar a clases presenciales sigan en un esquema a distancia. La medida sería tanto para escuelas públicas como privadas.

Rodríguez Vallejo precisó que ante ello se están revisando protocolos propuestos por varias universidades, entre ellos, uno del Tecnológico de Monterrey. Además, se ampliarían los recursos públicos para dotar de infraestructura necesaria y servicios básicos como el agua a las escuelas que así lo requieran.

“Estamos haciendo esa revisión y estamos viendo un posible regreso voluntario a partir del próximo año, voluntario tanto a profesores porque sabemos que hay algunos que tienen pues riesgo con el tema de diabetes, obesidad e hipertensión; pero también para alumnos porque hay papas que no quieren mandar a sus hijos pero estamos valorando para el próximo año”, declaró el mandatario estatal.

Explicó que la posible medida será analizada junto con la Secretaría de Salud de Guanajuato, autoridades educativas y representantes de los sindicatos de maestros en la entidad.

El gobernador se mantuvo en su postura de no recurrir a un nuevo confinamiento ante el posible regreso a un semáforo rojo.

“Si podríamos restringir algunas cosas pero no volveríamos a cerrar la industria ni buscaríamos de nuevo el confinamiento. Incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda evitar ese confinamiento y nosotros no estaremos apostando por ello, sí tomaríamos una medidas en pasar al Semáforo Rojo pero no cerraríamos la economía”, señaló.

Sobre la realización de la Feria de León 2021 se dijo a favor de que se lleve a cabo, aunque precisó que se trata de una decisión del Ayuntamiento de León, argumentó que existen condiciones y medidas sanitarias que se podrían aplicar como se ha hecho con otros eventos masivo tales como Sapica y la Feria Agroalimentaria en Irapuato.

“La Feria es muy importante para la economía de ciudad, no sólo para la economía sino para Explora que lo mantiene la Feria (…) es un gran reto pero también se tienen las condiciones para hacerse, son más de 60 hectáreas al aire libre (…) es decisión del Ayuntamiento pero si fuera decisión del gobernador, por mí va la Feria de León”, manifestó.

El 36% de los trabajadores de la educación en Guanajuato es vulnerable al Covid-19, ya sea por embarazo, enfermedades crónicas o por ser adultos mayores; según Adriana Sánchez Lira Flores, dirigente de la Sección 13 del SNTE.