Aprueban ley para que familias con desaparecidos accedan a patria potestad y bienes de víctima

Este miércoles se aprobó el dictamen de la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Guanajuato, con la que familias con algún integrante desaparecido podrán acceder a sus derechos, tales como patria potestad de hijos, derechos sobre bienes inmuebles y económicos; así como la suspensión de cobros por adeudos de la víctima de desaparición.

Libia García, diputada local del PAN en Guanajuato. / Congreso de Guanajuato

La diputada local del PAN, Libia García, explicó que todas las familias con un ser querido desaparecido podrán acogerse a la ley, únicamente tendrán que pasar 3 meses después de haber presentado una denuncia ante la Fiscalía o un reporte ante la Comisión Estatal de Búsqueda. La resolución tardaría como máximo seis meses. `

“Es muy común que las personas tengan un crédito o un adeudo, entonces cuando viene una desaparición las familias al no poder acreditar donde está la persona muchas veces tienen que estar cubriendo estos adeudos (…) Tampoco puede acceder a bienes porque la persona no está fallecida, no pueden tomar posesión de esos vienes, de alguna cuenta bancaria. Por ejemplo también para tener los derechos de la patria potestad de los hijos o los derechos de seguridad social”, explicó la legisladora e impulsora de la Ley.

Hay 11 posibles fosas clandestinas en Acámbaro, confirma Comisión Estatal de Búsqueda De cuatro fosas ya han recuperado seis bolsas con restos humanos.

Sin importar el delito que originó la ausencia las familias podrán promover el proceso para acceder a los derechos de la víctima de desaparición.

“Es un proceso que pueden promover o iniciar los familiares de la persona desaparecida, no importa qué delito fue el que originó la desaparición. Puede ser por desaparición forzada, una desaparición cometida por particulares, puede ser trata o puede ser secuestro”, detalló Libia García.

Aunque el diputado de Morena, Raúl Márquez Albo, solicitó que el plazo para promover el acogimiento a la ley fuera de un mes, se aprobó que fuera por tres meses. Libia García señaló que el plazo fue considerado en respaldo de las propias familias con desaparecidos. También se buscaría evitar que la ley se preste a fraudes.

“En palabras de los mismos familiares señalaban que al inicio de la desaparición las propias familias no tienen esa claridad, esa cabeza para presentar la denuncia y se abocaban a la búsqueda. Ellos consideraban que tres meses era un tiempo adecuado para que ellos estuvieran anímicamente como psicológicamente listo para hacerlo”, señaló la diputada y explicó que participaron seis colectivos de búsqueda de desaparecidos para nutrir la Ley.

El dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables será subido al pleno este jueves, donde se espera su aprobación por unanimidad.