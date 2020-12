León proyecta 5 mil 841 millones de pesos en gastos para 2021, un tercio va para seguridad

El presupuesto inicial para León en 2021 será de cinco mil 841 millones de pesos, una disminución de más de 200 millones de pesos en comparación con este año. Del total, el 76% se irá a gasto corriente en el pago de nóminas y gastos operativos; serán sólo mil 422 millones (el 24%) los que se destinen a la inversión pública como infraestructura o programas sociales.

Del total de egresos que se contemplan para el próximo año, será el rubro de seguridad donde más se destinen recursos con cerca de 2 mil millones de pesos. Mil 400 millones serán para el pago de la nómina de los integrantes de áreas de seguridad, 239,7 millones para programas y 314 millones en obras.

Entre las obras que se destacan está la construcción del Edificio Central de la Secretaría de Seguridad Pública de León con un presupuesto de 75 millones. Para Centro de Seguridad Pública en el poniente de la ciudad se destinarán 53 millones. También en esa zona se prevén nuevos separos en Cepol Poniente y una sala de Juzgado Cívico por 14.5 millones de pesos.

“Los tres elementos fundamentales que vamos a mantener con toda seguridad son los servicios públicos municipales, seguridad tanto en la Secretaría de Seguridad como en todos los programas de desarrollo de la seguridad, sean sociales, de juventud o del Instituto de la Mujer; todos esos programas están asegurados. También las condiciones de infraestructura del mantenimiento de la ciudad también las estamos asegurando, es muy importante mantener la sustentabilidad de la ciudad”, señaló Enrique Sosa, tesorero municipal.

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

Se precisó que a lo largo del año se generaron ahorros por 183 millones 529 mil pesos, 14 millones de la Dirección de Turismo que no se gastaron por la cancelación de eventos y dos millones más de otras dependencias por los mismos motivos. El resto corresponden a Desarrollo Institucional.

Para 2021 no se contemplan recursos federales como el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) y cuyo monto en 2020 para León fue de 33 millones de pesos que eran empleados para equipamiento, compra de armamento y aplicación de pruebas de control y confianza a los agentes de Policía.

“Si queremos hacer crecer la corporación de Policía, como tenemos todo nuestro empeño, tenemos que estar haciendo masivamente los exámenes de control y confianza; el Fortaseg venía cubriendo con este costo y ahora simple y sencillamente lo tendremos que sacar de otra fuente”, manifestó el tesorero municipal.

El presupuesto de egresos para 2021 será votado en Sesión de Ayuntamiento tras su aprobación en la Comisión de Hacienda. Regidores del PRI ya adelantaron que su voto será en contra por considerar que se está destinando recurso a programas que no son prioritarios.

Guanajuato contratará nueva deuda pública por 5 mil mdp para 2021 El Gobierno de Guanajuato prevé ingresos por 89 mil 298 millones de pesos ya con la deuda incluida. Guanajuato tendría un recorte federal de 7 mil millones de pesos para 2021.

PRI rechaza presupuesto, exigen recurso para empleo temporal y combate al Covid-19

Regidores del PRI del Ayuntamiento de León rechazaron que en el presupuesto de egresos para 2021 se incluyan programas, que calificaron, como no esenciales; por ello, adelantaron que votarán en contra de su aprobación.

Recriminaron que para el programa de semaforización se destinen 140 millones, otros 27.9 millones para el sistema de sensores en luminarias, 25 millones para un software para la Secretaría de Seguridad y 4.7 millones de pesos para el administrador de servicios o City Manager, Arturo Durán Miranda.

Propuesta del PRI de reorientación de recursos para el presupuesto en 2021. / PRI León

En contraparte exigieron al gobierno municipal reducir el gasto corriente y destinar 140 millones de pesos a empleos temporales para quienes los perdieron por la pandemia, 60 millones en apoyos a la dignificación de policías, 60 millones en la municipalización de fraccionamientos que no cuentan con todos los servicios y otros 20 millones para estrategias de prevención de Covid-19.

“Nosotros no estamos de acuerdo en que se inviertan 140 millones de pesos en semáforos, porque estamos en medio de una pandemia, en medio de una crisis donde ese dinero se puede destinar a la labor social. El sistema de sensores ya va para el segundo año y no tenemos resultados (…) en el caso del Administrador de Servicios que al día de hoy no se puede medir, no tiene indicadores. Tampoco nunca lo vemos, creemos que esa dirección del Administrador de Servicios se tiene que eliminar”, declaró la regidora Vanessa Montes de Oca.

El también regidor Alfonso Orozco insistió en la solicitud de contar con presupuesto para municipalizar los desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos que no cuentan con servicios básicos como agua, luz o incluso recolección de basura pues no están plenamente dados de alta ante el gobierno municipal.

“A través de este presupuesto podremos ir cerrado estos compromisos que tenemos con la ciudadanía leonesa y que ya tienen bastante tiempo y no se ha resulto el problema de raíz”, manifestó Alfonso Orozco.