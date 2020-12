Fiscalía de Guanajuato analiza cuerpos encontrados en Valle de Santiago, podrían ser de Karen Hervey y Lorenzo Ríos

Los cuerpos calcinados al interior de una vehículo en Valle de Santiago podrían estar relacionados a la joven queretana Karen Hervey Ruiz de 23 años y al charro guanajuatense Lorenzo Ríos Esquivias; ambos reportados como desaparecidos en ese municipio.

Karen habría asistido el 6 de diciembre al funeral del charro Lorezo Ríos López, padre de su amigo Lorenzo Ríos Esquivias conocido como “Pollo”. Ese fue el último día que la familia tuvo contacto con Karen, pero fue hasta el jueves 10 de diciembre que hicieron pública su desaparición.

“La jinete Karen Hervey Ruiz es buscada por amigos y familiares. La última ocasión en la que se tuvo comunicación con la joven queretana fue el domingo pasado, desde entonces se desconoce su paradero”, se leía en la alerta de búsqueda viralizada en redes sociales.

🚨 El domingo desapareció esta Jime. Se llama Karen Hervey Ruiz, de 23 años. Fue vista por última vez en Valle de Santiago, Guanajuato.

¿Me ayudan a compartir? pic.twitter.com/XxwvJBYbQO — Katia D'Artigues (@kdartigues) December 10, 2020

El pasado 9 de diciembre la Fiscalía General del Estado informó que en un camino cercano a la comunidad Los Lobos hacia Cuatro de Altamira se localizó un vehículo incendiado con dos cuerpos calcinados.

Una de las líneas de investigación de la FGE es que podrían pertenecer a Karen y Lorenzo, sin embargo, esto no ha sido confirmado pues no ha sido acreditado por las pruebas de ADN.

“Al constituirnos al lugar de hechos, se observa un camino de terracería con tierras de cultivo a ambos costados, observando que se encuentra un vehículo de motor el cual se encuentra calcinado y en su interior en el lado del piloto una persona sin poder determinar el sexo y en la parte trasera, en la cajuela, se observan igualmente otro cuerpo sin determinar el sexo”, informó la Fiscalía.

El 9 de marzo Karen compartió una de sus fotografías con la leyenda “Born to be wild not murdered (nacida para ser libre no asesinada)”, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Dicha fotografía fue retomada para la campaña de búsqueda y de exigencia de justicia, aunque oficialmente no se ha confirmado que los cuerpos encontrados pertenezcan a ella y Lorenzo.