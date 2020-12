Guanajuatenses terminarán pagando casi 9 mil millones de pesos por nueva deuda en 2021

Para 2021 el gobierno de Guanajuato prevé la contratación de una nueva deuda pública de 5 mil millones de pesos para ser pagada a 20 años, según la proyecciones; con lo que al final la deuda real sería de 8 mil 997 millones de pesos considerando amortizaciones e intereses.

Así se dio a conocer este martes durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local. Fue ahí donde el diputado local de Morena, Raúl Márquez Albo, se manifestó en contra de aprobar el dictamen y consideró que el gobierno del estado se debería “apretar el cinturón” y reorientar el 10% de los recursos de libre disposición que superan los 50 mil millones de pesos.

El grupo parlamentario de Morena al igual que el PRI votaron en contra de que se aprobara el dictamen para la contratación de la nueva deuda pública; sin embargo, éste fue aprobado por mayoría panista.

“Los ciudadanos guanajuatenses vamos a pagar casi el doble del empréstito que se requiere, alrededor de 9 mil millones de pesos (…) esto implica que el estado estará pagando una cantidad importante cada año (…) si tan sólo hiciera un acto de apretarse el cinturón e hiciera un recorte del 10% a los recursos de libre disposición, que no es fuera de lo común cuando hay situaciones de crisis no sólo nacional sino mundial, creemos que un recorte de este tipo no afectaría los programas prioritarios”, señaló Raúl Márquez Albo.

La diputada del PAN, Alejandra Gutiérrez, defendió la aprobación del dictamen pues manifestó que se consideraron 20 años como el periodo para ejecutar el pago, sin embargo, este lapso podría ser menor e impactaría en la reducción de intereses.

“Lo que se está haciendo en la proyección es considerando el escenario mas complejo, estresando el escenario (…) eso no sucede en la realidad lo que provoca que se paguen muchos menos intereses”, señaló la también presidenta de la Comisión de Hacienda.

Durante la discusión del dictamen Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, la diputada local de Morena, María Magdalena Rosales Cruz, se manifestó en contra de que la tasa del impuesto sobre nómina se incrementara al 3%. Pidió que se mantuviera en el 2.3% actual. La reserva fue rechaza por mayoría panista.

“Si el objetivo es obtener más recursos, deberían iniciar por reducir sus gastos superfluos y propagandísticos como es en comunicación social, así como los regímenes especiales y de privilegios que la ley en nuestro estado otorga a algunos funcionarios”, criticó la morenista.

En las sesiones ordinarias del Pleno del Congreso de Guanajuato de este 16 y 17 de diciembre serán votados los dictámenes de: la Iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, Ley de Hacienda para el Ejercicio Fiscal de 2021, la autorización de contratación de una nueva deuda, la Ley de Ingresos para 2021 y la Ley del Presupuesto General de Egresos para el 2021.