Guanajuato tiene nuevo procurador de Derechos Humanos, pese a cercanía al PAN es designado por Congreso local

Entre cuestionamientos por su falta de experiencia en el tema y cercanía con el PAN, Vicente Esqueda Méndez fue nombrado por el Congreso local como el nuevo procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para un periodo de 7 años.

Durante la Sesión Ordinaria de este miércoles, Esqueda Méndez obtuvo 32 votos a favor, José Manuel Ramos, otro de los candidatos, obtuvo tres y Karla Alcaraz Olvera obtuvo un voto.

En una discusión que se alargó por más de una hora, legisladores de Morena cuestionaron la designación de Vicente Esqueda Méndez como ombudsperson, por ser el que tenía menor trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

“No tiene ni experiencia laboral, ni académica o práctica en el campo de la protección de los derechos humanos (…) el dictamen no precisa los parámetros que utilizaron para otorgar la más alta calificación al ciudadano Vicente Esqueda Méndez ni fundamenta cómo es que no le afectó no tener trayectoria en los derechos humanos o por qué no disminuyó su calificación por su filiación ideológica”, criticó la morenista, María Magdalena Rosales Cruz.

#SesiónVirtual 🙋‍♀️🏛️🙋‍♂️| Toma protesta Vicente de Jesús Esqueda Méndez, como titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. pic.twitter.com/zIrchL4Ncm — Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) December 16, 2020

Al rechazo Esqueda Méndez se sumó el también legislador de Morena, Ernesto Prieto, acusó que se trata de una imposición por parte de la mayoría panista en el Congreso, pues Esqueda Méndez fue secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

“Nos vienen a imponer la mayoría panista y sus aliados del PRD y otros partidos a Vicente Esqueda, un personaje que no cumple con el perfil y que está vinculado notoriamente al Partido Acción Nacional. No nos hagamos tontos discutiendo algo que se quiere justificar, pero es injustificable”, reprochó Ernesto Prieto.

Claudia Silva Campos, diputada local del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, defendió el dictamen en el que Esqueda Méndez fue el mejor calificado. A ella se sumaron las diputadas panistas Cristina Márquez y Libia García; quienes aseguraron que la aprobación del dictamen se dio bajo un “análisis profundo” del perfil idóneo.

“Hemos hecho un trabajo de mucha responsabilidad, un análisis profundo de los perfiles que se registraron. Lo asumimos como un nombramiento de los más relevantes en nuestro estado y por ello fue que bajo criterios objetivos evaluamos todos los perfiles y hoy nos sentimos muy contentas y muy satisfechas de poner ante el pleno a los perfiles mejores evaluados”, declaró Libia García.

Sin experiencia en derechos humanos

Un sólo foro en materia de derechos humanos impartido en el Sistema Educativo Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en la Ciudad de México, bastó para que Vicente Esqueda Méndez fuera electo como nuevo procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Con más trayectoria administrativa que en la defensa de derechos humanos, el currículum de Esqueda Méndez destaca que fue ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y secretario general del CDE del Partido Acción Nacional

De la mano del partido blanquiazul también fue coordinador de asesores del PAN en el Congreso de 2003 a 2006 y secretario particular del Coordinador de ese grupo parlamentario.

Durante su entrevista propuso fortalecer el rol del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, crear un área especializada en materia de desaparición forzada. La creación de bases de datos para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas. Implementar mecanismos digitales para la presentación y seguimiento de quejas y fomentar la vinculación con otras instancias de derechos humanos.